Mike Jagger in vacanza in Sicilia, cena in un ristorante di Siracusa

Il leader dei Rolling Stones, Mike Jagger, torna in vacanza in Sicilia. Cena e foto di rito in un ristorante di Siracusa.

Mike Jagger, leader dei Rolling Stones, è tornato nuovamente in Sicilia per trascorrere le vacanze. Si sa, il legame tra il cantautore britannico e l’isola è ormai consolidato da anni, se si pensa che lo stesso Jagger, tempo fa, ha deciso di acquistare una casa nella zona di Portopalo di Capo Passero, in provincia di Siracusa.

La cena al ristorante locale

E proprio nella città di Archimede il cantante inglese ha fatto ritorno anche stavolta, degustando ancora una volta le specialità di un ristorante locale già frequentato in passato e facendosi ritrarre in una foto ricordo con i proprietari.

“Ho sempre pensato che tornare in un ristorante, sia il più grande complimento. Se poi il cliente ricorda i piatti e li vuole riprovare, è meraviglioso. E se infine è uno dei più grandi di sempre che fa la foto con te, sorridente, che dire? Grazie Mick Jagger. È stato un onore ed un piacere”, scrive sui social lo chef palermitano Giovanni Guarneri.

La visita di Mike Jagger coincide con la pubblicazione, il 20 ottobre, del 24esimo album dei Rolling Stones, denominato Hackney Diamonds.