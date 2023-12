Lascia bigliettini erotici a una commessa: 56enne denunciato per stalking

Un corteggiamento a dir poco maldestro costa la denuncia ad uomo

Attaccava bigliettini dal contenuto volgare sulla porta del negozio dove lavorava una commessa e lo faceva quotidianamente. Per atti persecutori, proseguiti per oltre due mesi, un uomo di 56 anni è stato denununciato da una donna di 58 anni. Lo stalker entrava in azione, puntualmante, durante la pausa pranzo dell’impiegata, attaccando con del nastro adesivo i bigliettini incriminati in modo da potere essere visti facilmente. Bigliettivi il cui contenuto lasciava bene intendere che lo sconosciuto spiava l’oggetto del suo desiderio.

Corteggiamento maldestro

Alla fine, esasperata e preoccupata, la donna ha deciso di sporgere denuncia. Dopo una serie di accertamenti, anche utilizzando i filmati di alcune telecamere di videosorveglianza, i militari sono riusciti a trovare riscontri ritenuti sufficienti. L’uomo, che ha precedenti e risiedere nel quartiere, è stato denunciato in stato di libertà. Originale la giustificazione addotta dal 56enne: “Ho fatto una cavolata, il mio è stato un maldestro tentativo di corteggiarla passando per uomo misterioso”