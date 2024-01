Milazzo, scontro auto-scooter: 19enne perde le dita di una mano

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i medici del 118, che hanno immediatamente trasportato il ragazzo al pronto soccorso dell'ospedale Fogliani in codice rosso

Un brutto incidente si è verificato oggi intorno alle 15 nella frazione di Santo Pietro a Milazzo. Nel sinistro ad avere la peggio è stato un ragazzo di 19 anni a bordo del suo scooter. Il giovane si è scontrato con una Audi A4 sw. Secondo una prima ricostruzione delle autorità competenti, la vettura stava parcheggiando in via Libertà e durante le fasi di manovra è stata colpita dallo scooter sul lato destro.

19enne trasportato all’ospedale in codice rosso

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e gli operatori sanitari del 118, che hanno immediatamente trasportato il ragazzo al pronto soccorso dell’ospedale Fogliani in codice rosso. Per il 19enne la frattura del femore e della mano (distacco di quattro dita). A causa della gravità delle ferite , il ragazzo è stato trasportato d’urgenza al Policlinico di Messina per l’amputazione delle dita.

