Milazzo, si toglie la vita in casa con un fucile: morto giardiniere 31enne

La strada è stata chiusa al traffico per esperire i rilievi ed allontanare la folla

Per motivi ancora ignoti, un giardiniere 31 enne ha sparato con un’arma, verosimilmente un fucile da caccia, al primo piano di una palazzina in via Papa San Leone II nella frazione San Marco di Milazzo per togliersi la vita. È successo stamattina, poco dopo le 11. La ricostruzione dei fatti, ancora frammentaria, è affidata ai Carabinieri della locale compagnia giunti sul posto con diversi equipaggi dopo una chiamata d’aiuto.

Morto giardiniere a Milazzo, strada chiusa al traffico

Inutili i tentativi dei sanitari con un’ambulanza del 118, il giovane era già deceduto. Sul posto anche il magistrato di turno e il medico legale per le operazioni di rito. La strada è stata chiusa al traffico per esperire i rilievi ed allontanare la folla. L’uomo è stato descritto dai vicini terrorizzati come una persona calma e riservata.

