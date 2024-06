Raffadali, donna trovata morta in casa: la scoperta dei carabinieri

Secondo le prime ricostruzioni, a ritrovare il corpo della vittima sono stati i carabinieri che, nelle ore precedenti, erano stati allertati perchè non si avevano più notizie della donna

Raffadali, ritrovato il corpo senza vita di una 66enne

Secondo le prime ricostruzioni, a ritrovare il corpo della vittima sono stati i carabinieri che, nelle ore precedenti, erano stati allertati perchè non si avevano più notizie della 66enne originaria della Romania. Sul corpo non sarebbero stati trovati segni di violenza dal medico legale e, per questo motivo, sembra che la donna possa essere morta in casa per cause naturali. Una volta verificato il tutto, la salma della donna è stata consegnata ai familiari.