Milena, pubblicato bando per assegnazione di case popolari

Il Comune di Milena ha diffuso l’avviso ed è possibile presentare la domanda entro il 2 giugno. Per partecipare bisogna, tra le altre cose, avere un reddito inferiore a 15mila euro e non avere proprietà

MILENA – Il Comune ha bandito un concorso generale per l’assegnazione di alloggi popolari in locazione semplice, la cui domanda dovrà essere presentata entro il 2 giugno. L’assegnazione riguarda immobili che si trovano nel territorio comunale o che si renderanno successivamente disponibili durante il periodo di efficacia della graduatoria.

Nel caso dell’edilizia popolare, infatti, è l’amministrazione, anche a livello comunale, che si attiva per assegnare una casa a chi ha un reddito basso e sulla base di graduatorie locali, che vengono poi stilate sulle domande che il comune riceve. L’istituto delle case popolari fu introdotto con la legge del 31 maggio 1903 n.254, la quale, per la prima volta, ne regolamentò la concessione. Ma è poi grazie al Piano Fanfani che, negli anni ’50, vennero costruite due milioni di case popolari.

Case popolari per i cittadini residenti a Milena

Al bando possono partecipare tutti i cittadini italiani residenti a Milena, o che svolgono sul territorio la loro attività lavorativa. L’avviso è aperto anche agli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno e con un lavoro, o a chi sia stato riconosciuto lo status di profugo. Naturalmente, requisito base per poter richiedere un alloggio è che i partecipanti non siano proprietari o comunque titolari del diritto di uso o abitazione su un immobile, presente in una qualsiasi località del territorio nazionale. È inoltre richiesto che il richiedente non abbia in passato ottenuto un alloggio popolare e ceduto poi ad altri. È necessario inoltre avere un reddito non superiore a 15.639,46 euro annuali.

Come presentare la domanda per le case popolari

I requisiti per concorrere all’assegnazione degli alloggi devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando e mantenuti fino all’assegnazione. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente sul modulo predisposto dal Comune che può essere ritirato presso l’ufficio Urbanistica, dagli uffici dell’Iacp di Caltanissetta, oppure scaricato dal sito istituzionale. Infine, è possibile inoltrare la domanda anche a mezzo raccomandata diretta all’Ufficio tecnico area urbanistica del Comune di Milena, oppure tramite Pec.

Alla domanda dovranno essere allegate copia della carta di identità, a pena di esclusione; la dichiarazione sostitutiva del certificato di cittadinanza italiana e del certificato di residenza; la dichiarazione sostitutiva del certificato dello stato di famiglia e quella relativa all’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare. Infine, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il mancato possesso di beni immobili. Gli stranieri dovranno presentare anche la carta di soggiorno o permesso di soggiorno, almeno biennale.

Ai fini dell’ottenimento di un alloggio popolare, integreranno il punteggio altri requisiti speciali. Si fa riferimento essenzialmente a chi vive in un’abitazione considerata del tutto precaria, come baracche o dormitori pubblici, o similari, comunque privi di servizi igienici; chi vive in alloggi che devono essere sgomberati e/o eccessivamente affollati. Sono altrettanto validi ai fini di ulteriore punteggio il riconoscimento dello status di profugo rimpatriato o di grave invalido e inoccupato, non svolgendo alcuna attività lavorativa.