A Montevago si investe sull’edilizia popolare

Oltre quattro milioni di euro a valere sul Pnrr saranno utilizzati per efficientare le facciate e ripristinare gli impianti di raccolta delle acque meteoriche in via XV Gennaio e corso del Popolo

MONTEVAGO (CL) – Quattro milioni di euro per ristrutturare gli alloggi popolari di via XV Gennaio e corso del Popolo. Si tratta di fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per cui è già stato aggiudicato l’appalto integrato al fine di efficientare le facciate e ripristinare gli impianti di raccolta delle acque meteoriche.

Il progetto, presentato dal Comune, è stato finanziato nell’ambito del bando “Sicuro, verde e sociale”, indetto dall’assessorato regionale delle Infrastrutture, nel quadro del Programma di riqualificazione dell’edilizia residenziale previsto dal Pnrr.

Nel dettaglio, il valore dell’appalto è di 4.110.712 euro compreso oneri per la sicurezza, Iva esclusa. Ad aggiudicarsi i lavori la Progresso Group Srl di Favara in ragione di un ribasso del 30,93%.

Per avere ulteriori informazioni sulle opere in questione abbiamo contattato il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo, la quale ci ha spiegato che “l’iter procedurale intrapreso permette di accedere all’appalto integrato, in questo modo la ditta che si è aggiudicata i lavori, nell’arco temporale di un mese, ha la possibilità di realizzare il progetto esecutivo. Sono soddisfatta perché non è il primo finanziamento che riusciamo a intercettare tramite il Pnrr”.

“Abbiamo ottenuto – ha aggiunto – anche il secondo stralcio della Chiesa Madre della vecchia Montevago distrutta dal terremoto. Inizialmente abbiamo captato 740 mila euro, grazie ai bandi per i centri storici, tramite i quali siamo riusciti a ripristinare la zona museale e per le manifestazioni della chiesa, ma sul secondo stralcio, di un milione e 400 mila euro, abbiamo indetto la gara, senza aver ancora aggiudicato, per completare il restauro degli altari, della pavimentazione e la riqualificazione dell’esterno”.

Sulle tempistiche, La Rocca Ruvolo dichiara che “la gara è stata espletata dall’Urega di Agrigento, con conseguente aggiudicazione. Adesso è tempo di verificare le carte e stipulare il contratto. Poter investire in edilizia popolare per noi è molto importante soprattutto per lo stato di degrado in cui versano gli alloggi, ma anche per ridare dignità a chi vive la zona”.

Infine, sulla nostra domanda circa la possibilità di costruire nuove abitazioni per i meno abbienti, il primo cittadino ha concluso: “L’esigenza di averli è presente nella nostra comunità. Bisogna intercettare un finanziamento regionale. Avrei anche la possibilità di un terreno da adibire alla costruzione”.