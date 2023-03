Milena, si punta sull’attività fisica per unire la Comunità

Pubblicato dal Comune di Milena l’avviso relativo all’iniziativa “Sport e Integrazione”, progetto promosso a livello nazionale per stimolare nuove interazioni fra tutte le fasce d’età e sociali

MILENA (CL) – Pubblicato sul sito istituzionale del Comune un avviso relativo all’iniziativa “Sport e Integrazione”. Si tratta di un progetto promosso dal ministero del Lavoro e Politiche sociali in collaborazione con Sport e Salute Spa, azienda pubblica italiana che si occupa dello sviluppo dello sport in Italia, per la realizzazione di attività di natura sportiva e sociale.

Questo piano è rivolto soprattutto ai bambini e adolescenti dai 5 ai 17 anni, con particolare attenzione alle persone straniere e con background migratorio. L’intervento è dedicato alla creazione di presidi sportivi-educativi in aree urbane e in quartieri ad alta concentrazione di cittadini stranieri, al fine di promuoverne la possibilità di fare sport in modo gratuito. L’obiettivo finale di questa iniziativa è di creare uno spazio ulteriore rispetto a quello scolastico e familiare, dove poter promuovere l’integrazione attraverso lo sport, che è infatti uno strumento ideale di inclusione ed emancipazione.

Ai sensi dell’articolo 2 dell’avviso, possono presentare domanda di partecipazione più soggetti associati in Partenariato. I soggetti interessate dovranno proporre progetti della durata massima di nove mesi, incentrati su attività sportive, extra-sportive ed educative, diversificate per fasce d’età. A questo scopo è stato formato un partenariato tra l’Associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale Milan Ac avente sede legale nel Comune di Milena, il Comune di Milena, l’Istituto comprensivo Puglisi e l’Associazione di promozione sociale il circo Pace e Bene di Milena. Obiettivo di questo accordo di partenariato è presentare candidatura per il progetto.

A tal fine, per chiunque sia interessato, è necessario raccogliere e inserire in piattaforma, in nome e per conto proprio e degli altri partner, tutta la documentazione relativa all’iscrizione dei beneficiari e la documentazione fiscale giustificativa necessaria per la predisposizione della rendicontazione; garantire il coordinamento complessivo del progetto facendo in modo che i partner, ciascuno per le proprie funzioni specifiche, concorrano alla realizzazione degli obiettivi e assicurino l’interazione e il confronto sistematico fra gli stessi lungo tutto il percorso di sviluppo del progetto; assicurare il coordinamento e l’avanzamento finanziario e la rendicontazione del piano; ricevere le risorse da Sport e Salute e provvedere con tempestività alla loro ripartizione ai singoli partner sulla base delle spese da loro effettivamente sostenute, rendicontate e riconosciute; assicurare le finalità e il valore del progetto presentato, nonché i requisiti richiesti per la presentazione della domanda per tutta la durata del progetto; monitorare in itinere il rispetto degli impegni assunti da ciascun partner segnalando tempestivamente eventuali ritardi o inadempimenti che possano incidere sulla composizione del Partenariato o anche sulla realizzazione del progetto.

La durata di validità del partenariato è di un anno, fino al 31 gennaio 2024. L’importo massimo erogabile al partenariato per ciascuna iniziativa svolta è pari a 50.000 euro.