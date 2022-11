Ministro italiano Crosetto in Qatar per cooperazione fra nazioni

L'incontro è durato due ore e si sono affrontati i principali temi di sicurezza internazionale

Il ministro italiano della Difesa, Guido Crosetto, si è recato oggi in visita in Qatar, Paese in cui si stanno svolgendo i Mondiali di calcio 2022, su invito di Khalid bin Mohammed Al Attiyah anch’egli ministro della Difesa arabo. Crosetto è stato ricevuto ed ospitato nella residenza privata di Al Attiyah, alla presenza dei vertici delle forze armate del Qatar.

L’incontro è durato due ore e si sono affrontati i principali temi di sicurezza internazionale. I due ministri hanno ribadito la necessità di proseguire la cooperazione tra le due nazioni. Domani Crosetto saluterà i militari del contingente italiano impegnati nell’Operazione Orice, che vede l’Italia, con i propri militari, impegnata a garantire la sicurezza e il regolare svolgimento dei mondiali di calcio.