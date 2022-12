Montevago, si cerca l’89enne Giuseppe Ambrogio: “Aiutateci a trovarlo”

Sono ore di preoccupazione nell'Agrigentino per la scomparsa di Giuseppe Ambrogio. L'uomo, 89 anni, è irreperibile da diverse ore.

Sono ore di preoccupazione a Montevago, località in provincia di Agrigento, per la scomparsa di Giuseppe Ambrogio, 89 anni.

Da ormai diverse ore i familiari non hanno più notizie dell’uomo noto in città come “lu zu Peppino” e sono attualmente in corso le ricerche per riuscire a rintracciarlo. La famiglia di Giuseppe Ambrogio ha lanciato anche un appello tramite i social per sollecitare le operazioni.

Baldo, il figlio dell’89enne, ha pubblicato un messaggio sul proprio profilo Facebook diffondendo anche una foto che ritrae la persona scomparsa.

“Per favore vi chiedo gentilmente se qualcuno lo vedesse può contattare o il 112 oppure il mio numero 3396059073. È una persona molto gentile, non è cattivo. Vi ringrazio tutti per il favore”, scrive il figlio. Nell’area sono in corso i setacciamenti dei vigili del fuoco con l’impiego di unità cinofile e droni.

Fonte foto: Facebook – Baldo Ambrogio