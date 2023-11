Morì dopo cena in pizzeria: ipotesi avvelenamento da pesticida

La donna morta il 31 ottobre dopo essere stata ricoverata due volte in ospedale per fortissimi dolori gastrointestinali dopo una cena in pizzeria potrebbe essere stata uccisa da un pesticida. È l’ipotesi che si fa largo nell’indagine sulla morte di Gerardina Corsano, 45enne di Ariano Irpino (Avellino).

Nessuna traccia di botulino

Inizialmente si era fatta strada l’ipotesi di una possibile intossicazione alimentare a seguito di una serata in pizzeria trascorsa insieme al marito, Angelo Meninno, 52 anni, anche lui rimasto intossicato e dimesso dall’ospedale solo tre giorni fa. Ma gli accertamenti hanno escluso la presenza del botulino.

