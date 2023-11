Tragedia al ristorante: moglie muore intossicata, il marito è gravissimo

Una donna di 48 anni è deceduta in ospedale dopo essersi sentita male in seguito ad una cena: il marito è grave, ipotesi intossicazione

Tragedia infinita nell‘Avellinese. Una donna di 48 anni è morta nella giornata di ieri all’ospedale di Ariano Irpino mentre il marito, imprenditore agricolo, è ricoverato nella stessa struttura in gravi condizioni. Le autorità hanno già avviato le indagini per ricostruito l’esatta dinamica della vicenda: stando alle prime ricostruzioni, la coppia avrebbe iniziato a stare male poche ore dopo aver cenato in un ristorante della zona. Tra le ipotesi al momento più caldeggiate, dunque, quella di una grave intossicazione da botulino.

I due dopo la cena al ristorante pensavano si trattasse di un malore passeggero

Le indagini sono affidate ai poliziotti del commissariato locale, guidato dal vice questore Licia Salerno.

Stando a quanto ricostruito i due avrebbero mangiato nel ristorante nella serata del 29 ottobre, sabato scorso.

Domenica mattina avrebbero cominciato entrambi a stare male senza però preoccuparsi troppo, convinti che si trattasse di un malore passeggero.

La situazione, purtroppo, si è però aggravata col passare delle ore con entrambi che, in preda agli spasmi, sono stati poi ricoverati in ospedale.

Fino alla tragedia, con la donna deceduta nonostante i tentativi di rianimarla effettuati dai medici: il marito, invece, resta ricoverato in condizioni gravi.