Intossicazione alimentare in un centro accoglienza migranti, 62 in ospedale

Per trasportare le persone in ospedale sono stati necessari auto e furgoni messi a disposizione dalle organizzazioni di volontariato

Sessantadue persone sono finite in ospedale tra ieri sera e questa notte a causa di un’intossicazione alimentare al centro accoglienza migranti ex hotel La Rocca di Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo. Lo rende noto il 118, intervenuto con tre mezzi di soccorso avanzato e cinque ambulanze.

Il trasferimento in ospedale

Per trasportare le oltre sessanta persone con sintomi in ospedale sono stati necessari anche sei tra auto e furgoni, messi a disposizione dalle organizzazioni di volontariato locali. Nessuno dei 62 pazienti, trasportati in codice giallo e verde in vari ospedali della Lombardia tra le 23.30 e le 3.45 della notte, “risulta al momento critico”, rassicura in una nota l’azienda regionale di emergenza urgenza.