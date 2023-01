Morta Lisa Marie Presley, unica figlia di Elvis: stroncata da un infarto a 54 anni

La cantante non è riuscita a sopravvivere all'attacco cardiaco che l'ha colpita ieri. L'annuncio straziante della madre. Per due anni fu sposata con Michael Jackson

È morta negli Usa Lisa Marie Presley, figlia di Elvis Presley. La donna, 54enne, è deceduta in seguito a un attacco cardiaco. Era stata trasportata d’urgenza in ospedale, dopo che i soccorritori erano intervenuti in casa a Calabasas, cittadina della contea di Los Angeles in California.

Martedì scorso aveva partecipato a Beverly Hills alla cerimonia dei Golden Globes, dove l’attore Austin Butler è stato premiato per la sua interpretazione del Re del Rock and Roll nel film “Elvis”. L’8 gennaio scorso, invece, aveva celebrato a Graceland, la villa di Elvis a Memphis, in Tennessee, l’anniversario della nascita di suo padre.

“È con il cuore pesante che devo condividere la devastante notizia che la mia bellissima figlia Lisa Marie ci ha lasciato”, ha detto la madre Priscilla Presley, 77 anni, in un comunicato. “Era la donna più appassionata, forte e amorevole che abbia mai conosciuto”.

Chi era Lisa Marie Presley

Anche lei cantante come il padre Elvis, Lisa Marie cominciò la sua carriera da cantante solista nel 2003 su consiglio del produttore David Foster, marito dell’ex fidanzata del padre Linda Thompson. Il suo album d’esordio, To Whom It May Concern, ebbe un discreto successo e arrivò al quinto posto tra i dischi più venduti negli Stati Uniti, raggiungendo ottimi traguardi anche in Gran Bretagna.

Nel 2005 il suo secondo cd, Now What, che è stato il nono più venduto dell’anno in America, nonostante alcune censure subite. Le canzoni più celebri del nuovo disco sono Dirty Laundry e Idiot. Nell’ottobre del 2009 il duetto Londra col cantante Richard Hawley nella canzone Weary.

Il primo dei suoi quattro matrimoni fu con Danny Keough, conosciuto alla Scientology School, che frequentò per un periodo. I due si sposarono il 3 ottobre 1988, ed ebbero 2 figli: Danielle Riley (29 maggio 1989) e Benjamin Storm (21 ottobre 1992 – 12 luglio 2020). Divorziarono il 6 maggio 1994. Il 26 maggio 1994 sposò Michael Jackson. Il matrimonio fu pesantemente criticato dai media, e durò poco più di due anni: divorziarono il 20 agosto 1996. Tuttavia Michael e Lisa, che si erano conosciuti nel 1994, continuarono a frequentarsi fino al febbraio del 1998.

Nel 1998, invece, ebbe una relazione con il musicista rock John Oszajca. Il loro fidanzamento finì dopo 16 mesi. Il 31 luglio 2002 conobbe ad una festa l’attore Nicolas Cage; i due si sposarono il 10 agosto 2002 e divorziarono il 26 maggio 2004. Nel 2006, invece, si sposò con il chitarrista della sua band Michael Lockwood, da cui ha ebbe due gemelle: Harper Vivienne Ann e Finley Aaron Love, nate il 7 ottobre 2008. Nel 2016 i due divorziano.