Morte Anthony Bivona, gip non crede al suicidio: via a nuove indagini

Arrivano novità relativamente al caso di Anthony Bivona, 24enne di Adrano che ha perso la vita in circostanze non ancora definite.

Novità sul caso di Anthony Bivona, 24enne di Adrano che ha perso la vita in Germania in circostanze non ancora definite. Le autorità tedesche in prima istanza avevano archiviato il caso come suicidio. I familiari dell’adranita si sono sempre opposti e nelle ultime ore sono state riavviate le investigazioni.

I rilievi del gip sul caso Bivona

Il gip di Roma, Flavia Costantini, ha scritto infatti che le prime indagini riguardo “l’impiccagione del giovane, sono carenti” in quanto “non è stata effettuata subito l’autopsia”. Per questa ragione sono emerse “difficoltà nella ricostruzione dei fatti e nelle indagini in Italia”.

Le parole del giudice sono contenute nell’ordinanza in cui viene rigettata la richiesta di archiviazione presentata dalla Procura dell’inchieste per omicidio, aperta contro ignoti, sul decesso del giovane. Dunque il gip ha disposto lo svolgimento di altre indagini. Il legale della famiglia di Bivona, l’avvocato Francesco Messina, aveva inoltre già presentato opposizione contro l’archiviazione.

