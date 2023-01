Morte Antonio Zappalà, svolta nelle indagini? Indagato un sospetto

Possibile svolta nel caso della morte di Antonio Zappalà avvenuta nei giorni scorsi in provincia di Catania. Ecco chi è la persona indagata.

Potrebbero essere giunte a un importante punto di svolta le indagini sulla morte di Antonio Zappalà, il manovale di 52 anni deceduto a seguito di un presunto pestaggio la sera del 6 gennaio scorso ad Altarello, frazione di Giarre, in provincia di Catania.

Gli inquirenti avrebbero infatti identificato il possibile responsabile dell’aggressione, un uomo di 46 anni originario di Riposto, accusato di omicidio preterintenzionale.

La ricostruzione dell’aggressione

Il soggetto, incensurato, sarebbe stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del parcheggio esterno di un noto centro commerciale della zona.

Proprio all’esterno del supermercato, infatti, Zappalà sarebbe stato malmenato a morte, colpito con violenza al volto con pugni e schiaffi dopo un alterco.

Secondo la ricostruzione dei fatti, la vittima si sarebbe recata al centro commerciale in compagnia di una seconda persona

Quest’ultima, però, non sarebbe stata presente al momento del pestaggio, ma avrebbe chiesto aiuto al momento della scoperta dell’aggressione. Nonostante la corsa in ospedale, per Antonio Zappalà non ci sarebbe stato nulla da fare.