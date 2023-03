Omicidio Francesco Ilardi, svolta nel caso? Fermato il presunto assassino

Possibile svolta nel caso dell'uccisione di Francesco Ilardi, il 52enne ucciso in occasione della sparatoria di lunedì ad Aci Sant'Antonio.

Possibile svolta nel caso dell’uccisione di Francesco Ilardi, l’uomo di 52 anni vittima di una sparatoria avvenuta nella serata di lunedì 27 febbraio ad Aci Sant’Antonio, in provincia di Catania. I carabinieri del nucleo investigativo hanno fermato la notte scorsa il presunto autore del delitto.

Secondo la ricostruzione dei fatti, Ilardi sarebbe stato raggiunto alle spalle da una raffica di proiettili mentre si trovava su un marciapiede, all’esterno da un circolo ricreativo di caccia.

Il trasporto in ospedale e il decesso

L’uomo ha provato a sfuggire all’agguato raggiungendo la sua auto, una Fiat Bravo parcheggiata nella zona, ma non è riuscito a evitare gli spari, 8 colpi di pistola. Ilardi era rimasto ferito a seguito della sparatoria, ma è deceduto dopo essere stato trasportato in ospedale ad Acireale in gravissime condizioni.

La vittima avrebbe dei precedenti per truffa che risalgono a circa 10 anni fa, particolare sul quale si sarebbero concentrate le indagini dei carabinieri della Compagnia di Acireale.