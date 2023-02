Morte Maurizio Costanzo, il mondo dello spettacolo piange il “re” del talk show

Numerosi i commenti di personaggi della tv, della radio e della politica che rivolgono un ultimo pensiero al noto conduttore

Il mondo dello spettacolo piange il “re” del talk show. Maurizio Costanzo è morto all’età di 84 anni: numerosi i commenti sui social (ma non solo) di personaggi della televisione, della radio e della politica che rivolgono un ultimo pensiero al noto conduttore.

Il premier Meloni: “Icona giornalismo e tv”

“Ci lascia Maurizio Costanzo: icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio e professionalità. Grazie per aver portato nelle case degli italiani cultura, simpatia e gentilezza. Un pensiero a sua moglie Maria e ai suoi cari. Buon viaggio”. Così il premier Giorgia Meloni sui social, ricordando il giornalista spentosi all’età di 84 anni. “L’Italia perde un grande giornalista. Volto della Tv, professionista dalle notevoli competenze e dalla spiccata umanità, con i suoi programmi Maurizio Costanzo ha saputo raccontare i cambiamenti dell’Italia a intere generazioni. Condoglianze alla famiglia e ai suoi cari”. Lo afferma il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. “La scomparsa di Maurizio Costanzo mi addolora molto. Siamo stati amici, colleghi, e con me è sempre stato prodigo di consigli competenti e affettuosi. Un abbraccio a Maria e ai suoi figli”. Così Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, ex direttore di Canale 5, su twitter. “La scomparsa di Maurizio Costanzo è una grande perdita per il mondo della televisione e del giornalismo italiano. Un’icona che, con la sua voce inconfondibile, libera e coraggiosa, ha saputo raccontare la nostra società ed i momenti più difficili della nostra storia con garbo ed impareggiabile professionalità”. E’ il commento su Facebook del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. “Con Maurizio Costanzo ci lascia un grande giornalista, una persona colta e per bene che ha raccontato, con capacità uniche, importanti vicende del nostro Paese. Indimenticabile il suo contributo nella lotta alla mafia. Mi stringo al dolore dei suoi cari e della moglie Maria”. Così su Twitter il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Profondamente colpito per la scomparsa di Maurizio Costanzo, giornalista, conduttore televisivo, autore. Ha raccontato con intelligenza e ironia l’evoluzione della società italiana. Anzi, un vero e proprio pezzo di storia. Un uomo mai banale. Addio, Maurizio”. Lo scrive su Twitter il Ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Il presidente del Senato, La Russa: “Professionista serio e preparato”

“Con Maurizio Costanzo se ne va un professionista serio e preparato, un volto storico del giornalismo e della tv, un conduttore radiofonico, uno sceneggiatore, uno scopritore di talenti e tanto altro ancora. Per decenni il suo salotto ha raccontato i mille volti e le tante sfaccettature della nostra Nazione tenendo compagnia agli italiani in moltissime serate. Alla sua famiglia giungano le mie sincere condoglianze “. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa. “Maurizio Costanzo ha innovato il mondo della comunicazione televisiva con uno stile inconfondibile che ha fatto storia, esempio e modello inimitabile per l’empatia che aveva con il suo pubblico che mai lo dimenticherà”. Lo scrive, su Twitter, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

Il ministro Sangiuliano: “Protagonista di radio e tv per quasi 70 anni”

“Con Maurizio Costanzo scompare un grande giornalista italiano che con acume, garbo e professionalità ha attraversato da protagonista quasi settant’anni di radio, televisione e carta stampata. Mancherà a tutti noi”. Cosi su Twitter il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano sulla scomparsa di Maurizio Costanzo. “Ha rivoluzionato la comunicazione e la tv in Italia, senza mai mettere da parte l’impegno civile fino a sfidare senza paura la mafia, rischiando la sua stessa vita. Con Maurizio Costanzo se ne va un pezzo di storia culturale del nostro Paese”. Lo scrive in un tweet Giuseppe Conte. “Grande tristezza e commozione. Se ne va un Grandissimo della televisione che ha accompagnato generazioni di italiani. Buon viaggio Maurizio, grazie di tutto”. Lo scrive sul suo account Instagram il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, pubblicando una foto di lui e Maurizio Costanzo.

Pippo Baudo “Sono senza parole, ha inventato un nuovo modo di fare tv”

“Non lo sapevo e sono senza parole, è una notizia dolorosissima. E’ stato importantissimo. Ha inventato un nuovo modo di fare televisione, ha scoperto tanti personaggi, è stato un uomo tuttofare. E’ un uomo che ha vissuto anche pericolosamente, ha subito diversi attentati…un uomo completo”. Con profonda commozione Pippo Baudo commenta così con l’Adnkronos, a caldo, la notizia della scomparsa del giornalista e conduttore Maurizio Costanzo, venuto a mancare all’età di 84 anni. “Ciao Maurizio! Ricordo ancora le gambe che tremavano la prima volta che mi hai invitato al tuo Costanzo Show… poi mi hai voluto al Teatro Parioli con il mio primo spettacolo teatrale. Da lì è cominciato tutto. Ti devo molto. Tanti devono il loro successo a te. Sei stato un grande che ha fatto grande questa tv che da oggi non sarà più la stessa”, lo scrive su Facebook Giorgio Panariello. “24 febbraio. È un grande dolore. Ci conoscevamo da sempre, gli volevo bene. Ciao, Maurizio”, scrive Gianni Morandi su Facebook. “Caro Maurizio, con la tua intelligenza, la tua arguzia e la tua modernità hai fatto la storia della tv. Grazie per tutto quello che ci hai insegnato. Un abbraccio a Maria e a tutti i familiari”, il pensiero di Milly Carlucci su Twitter.

Sgarbi: “Non è morto, perché muore chi non lascia eredità”

“Maurizio Costanzo non è morto, perché muore chi non lascia eredità di affetti, e lui l’eredità di affetti l’ha lasciata. Ha creato un modello di format televisivo senza precedenti. Quello che lui ha inventato molti anni fa, partendo da giornalista quale è sempre stato, è diventato poi show, spettacolo, teatro, musica, canzoni”. A dirlo all’Adnkronos è il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, commentando la scomparsa di Maurizio Costanzo. “Lui ha fatto una grande tradizione popolare che era telegiornale, Sanremo, teatro, cinema. Ha inventato un concept che racconta la realtà come un telegiornale ma la apre a servizio del mondo, con degli ospiti che ogni sera sono chiamati a raccontare la loro storia individuale”, ha aggiunto Sgarbi. “Per i più giovani era un signore in là con l’età che conduceva un programma a lui intitolato al quale inesplicabilmente partecipavano ospiti variamente illustri. E certo, anche il marito della popolare Maria De Filippi. Ma Maurizio Costanzo è stato un pezzo forte, un pilastro centrale della televisione italiana e prima della radio, lungo cinquant’anni di storia nazionale”. E’ quanto scrive Enrico Mentana, direttore del Tg La7, ricordando su Open.online la figura di Costanzo.

Alberto Angela: “Ha raccontato Paese con competenza, coraggio e ironia”

“Maurizio ha raccontato questo questo Paese con la competenza, l’intelligenza, il coraggio e l’ironia che solo i grandi hanno. Ciao Maurizio, ci mancherai tanto”, scrive su Twitter Alberto Angela. “Maurizio Costanzo è stato un maestro, un modello da seguire, una stella polare per ogni giornalista. Sono sempre andato fiero della stima che aveva per me e con orgoglio mi piace ricordare proprio oggi le sue parole dopo la mia intervista a Lavrov”, scrive Giuseppe Brindisi, conduttore e volto di Rete4. ra il 1998, ero agli inizi, ancora intimidita e smarrita. “Mi ospitasti al Maurizio Costanzo Show per raccontare la mia storia e invitasti mia madre per riappacificarmi con lei sul tuo palco. Hai migliorato la mia vita. La mia gratitudine sarà eterna”, lo scrive Vladimir Luxuria. “Non ci sono parole. Davvero, Maurizio, ho sempre pensato che questo giorno non sarebbe arrivato mai. Per la persona che sei, la profondità che hai, la cultura che hai sempre elargito e la tua sagace ironia, questo paese perde TANTISSIMO. Abbraccio infinitamente Maria, Gabriele, Camilla e Saverio. Eri Vita. Buon viaggio #MaurizioCostanzo”, scrive Simona Ventura su Facebook. “L’addio di Ferruccio e mio ad un amico di lunga data che oggi ci ha lasciato per sempre: Maurizio Costanzo. Il nostro sincero cordoglio giunga a Maria De Filippi e a tutta la famiglia. Teddy Reno e Rita Pavone”. A scriverlo su Twitter è Rita Pavone, che ricorda così il giornalista e conduttore scomparso oggi. “Mancherà un pezzo di storia italiana, un pezzo importante del giornalismo e della televisione. Se ne va una voce libera del nostro Paese”. A sottolinearlo è l’attore Leo Gullotta, commentando alla AdnKronos la figura umana e professionale di Maurizio Costanzo riferendo che “dal punto di vista umano e personale, con lui avevo una amicizia assoluta e fra noi vi era grande rispetto reciproco: sono davvero addolorato”.

Spalletti “Perdiamo un uomo importante”

“Ho appreso della morte di Costanzo, sono molto dispiaciuto, perdiamo un uomo importante per le tante cose che ha fatto e sono vicino al dolore della famiglia”. Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti alla vigilia della sfida con l’Empoli. “Ac Monza piange la scomparsa di Maurizio Costanzo, maestro di giornalismo e monumento della televisione italiana. Maurizio, ci mancherai”. Questo il tweet del Monza, club di Silvio Berlusconi, sulla scomparsa del noto giornalista. La S.S. Lazio “esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Maurizio Costanzo, unendosi al dolore della sua famiglia. Ci lascia un grande comunicatore, un innovatore della televisione e della radio italiana, che ha sempre accompagnato il suo impegno giornalistico a una grande ironia ed empatia con il pubblico”, il ricordo del club biancoceleste del celebre giornalista scomparso oggi.