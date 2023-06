Morte Vincenzo Lattuca, effettuata l’autopsia: nessun segno di violenza

Gli esperti che hanno effettuato l'autopsia sul corpo di Vincenzo Lattuca non avrebbero trovato segni di violenza.

Nessun segno di violenza. Questo l’esito dell’autopsia effettuata sul corpo del favarese Vincenzo Lattuca, 43 anni, fratello della scomparsa Gessica Lattuca e morto martedì notte mentre veniva trasferito in ospedale a seguito di un malore improvviso.

Gli esperti non hanno riscontrato segni che possano far pensare a una morte violenta. Sul decesso dell’uomo è attualmente in corso un’indagine da parte della Procura della Repubblica di Agrigento basata sulla possibile overdose di eroina che si sarebbe rivelata fatale per Vincenzo Lattuca.

Morte Vincenzo Lattuca, si cerca ancora la verità

Il procuratore facente funzioni, Salvatore Vella, ha aperto un fascicolo per spaccio di droga e morte con conseguenza di un altro reato, al momento contro ignoti. A tal proposito sono in corso le indagini da parte della squadra mobile.

Il 43enne era stato iscritto pochi giorni fa nel registro degli indagati nell’ambito del caso della sparizione di Gessica, con l’accusa di omicidio aggravato e occultamento di cadavere in concorso con ignoti.

Foto di repertorio