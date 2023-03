Sparisce per raccogliere arance, 78enne trovato morto nel Catanese

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche dell'anziano scomparso ieri a Paternò, in provincia di Catania.

È stato trovato morto l’anziano di 78 anni che era scomparso ieri a Paternò, in provincia di Catania. Il ritrovamento del corpo è avvenuto in contrada “Coscia del ponte”, nei pressi del ponte di Pietralunga.

A lanciare l’allarme, nelle scorse ore, erano stati i familiari dell’anziano, preoccupati per l’assenza dell’uomo. Le ricerche dei carabinieri si erano concentrate fin da subito proprio in quell’area, poiché l’anziano si sarebbe spostato nella zona per avventurarsi nella raccolta di arance nel terreno di un amico.

Morto a Paternò, prevista ispezione cadaverica

Alle ricerche si erano uniti anche i vigili del fuoco del Distaccamento di Paternò insieme ai volontari dell’Apas e alle unità cinofile della Guardia di Finanza. Nel corso della notte, però, l’amara scoperta con il ritrovamento del cadavere.

L‘ispezione cadaverica in programma in queste ore potrebbe fornire maggiori dettagli sul decesso del 78enne. Al momento, comunque, non viene esclusa la morte dovuta a cause naturali