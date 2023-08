Trovato morto in casa lo chef Riccardo Zebro, mistero sulle cause del decesso

Ancora senza spiegazione la morte di Riccardo Zebro, apprezzato chef di origini milanesi. Il ricordo degli amici: "Eri speciale".

Lo chef milanese Riccardo Zebro, 34 anni, è stato trovato morto all’interno del suo appartamento di New York. L’uomo, originario di Cassine De’ Pecchi e residente da quasi 10 anni negli Stati Uniti, sarebbe deceduto in circostanze ancora da chiarire a cavallo tra il 15 e il 16 agosto scorsi.

In passato Zebro aveva lavorato al ristorante San Carlo Osteria Piemonte, nel quartiere di Soho, per poi assumere il ruolo di executive chef al Sant Ambroeus West Village. Nel 2018 aveva cucinato dei piatti per diversi personaggi famosi come Robert De Niro e Jovanotti.

Al momento non sarebbero ancora state aperte delle indagini sulla morte e i familiari avrebbero fatto richiesta per il rientro della salma in Italia. Numerosi i messaggi di cordoglio da parte di amici e conoscenti che si stanno moltiplicando in queste ore sui social.

“Eri speciale, aiutaci dal cielo”

“Eri troppo speciale. Non ti vedevo da anni ma è bastato sentire il tuo nome per sentirmi dentro una ridda di ricordi. Sì, mi hai fatto arrabbiare tante volte, ti ho sgridato spesso, ma quanta tenerezza, che simpatia, che schiettezza di relazioni. E hai realizzato i tuoi sogni più grandi: Chef a New York. Ce l’hai fatta”, scrive Piera su Facebook.

“Ora aiutaci tu dal cielo… sostieni la tua mamma e i parenti. Dai un’occhiata ai giovani, tu sai la fatica di crescere bene…. ciao Riccardo, sono sicura che ci vedremo lassù. E magari ti chiederò perdono perché a volte sono stata un po’ severa…”, conclude Piera.

“Sono stata la sua catechista e l’avrò sempre nel cuore…”, commenta Maura. Un dolore grande…fa proprio male al cuore… dolce ragazzo, non ti dimenticherò mai”, è il ricordo di Simona.

