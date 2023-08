Dalla Sicilia alla Lombardia, addio al noto manager sanitario Giovanni Materia

Il manager aveva 71 anni e una lunga carriera nel mondo della sanità alle spalle.

La città di Messina piange la scomparsa di Giovanni Materia, noto e stimato manager attivo nel settore sanitario.

Aveva 71 anni ed è stato uno dei volti più noti della sanità della Brianza, nonostante le sue origini siano siciliane e profondamente legate al territorio isolano.

Chi era Giovanni Materia

Nel corso della sua onorata carriera, il manager ha lavorato in Sicilia ma anche in Emilia Romagna e in Lombardia. Nato a Messina nel 1952, si era laureato con lode in Medicina nel 1977 e aveva iniziato la sua attività come medico alle Isole Eolie e all’ospedale di Messina. Dopo il primo incarico come dirigente sanitario a Messina, ha ricevuto notevoli incarichi anche nel resto d’Italia.

Dal 1999 al 2005, per esempio, ha ricoperto il ruolo di direttore sanitario all’ospedale di Desio-Seregno, ma ha ottenuto lo stesso incarico anche negli ospedali di Giussano e Carate Brianza. Nel 2019 la fine della sua attività come manager.

Il cordoglio

Sono tanti i messaggi di cordoglio per il noto manager sanitario. Tra questi c’è quello del sindaco di Desio, che condividendo la foto della vittima su Facebook scrive: “Con tristezza apprendo della scomparsa del dott. Giovanni Materia, a lungo direttore sanitario del Presidio Ospedaliero di Desio. Ho avuto modo di conoscerlo da volontario prima e da Presidente poi della C.R.I. di Desio e Lui, oltre a ricoprire con serietà il proprio ruolo, è sempre stato vicino alla nostra Associazione e ai volontari tutti, partecipando con grande cordialità anche ai nostri momenti conviviali. Una brava persona, condoglianze alla famiglia. R.I.P”.

Fonte foto: Facebook