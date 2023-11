Addio all’ex senatore Nino Strano, lunedì i funerali in Cattedrale a Catania

Si terranno domani al Duomo di Catania i funerali dell'ex senatore Nino Strano, tanti i messaggi in suo ricordo.

Si svolgeranno domani, lunedì 13 novembre alle ore 16, nella Cattedrale di Catania, i funerali dell’ex senatore catanese Nino Strano, morto nella giornata di sabato 11 novembre all’età di 73 anni.

Nino Strano da tempo combatteva con una malattia e la notizia del decesso ha sconvolto in tanti tra conoscenti e colleghi politici che lo conoscevano da tempo. Numerosi sono in queste ore i messaggi di cordoglio in ricordo di Strano.

Bolognari: “Perdo un sincero amico”

Particolarmente toccante è il pensiero di Mario Bolognari, ex sindaco di Taormina. Il 73enne era infatti un assiduo frequentatore della Perla dello Ionio e amico del primo cittadino: “Apprendo con dolore della morte del caro amico Nino Strano. Lontano da me politicamente, è sempre stato un sincero amico mio personale e della città di Taormina”.

“Era legato alla nostra città da un viscerale amore che risaliva ai tempi in cui vi arrivava con i genitori. Quando è stato assessore regionale al turismo ha veramente operato al servizio di Taormina in tante occasioni. Presente, vivace e disponibile”.

“Ci siamo incontrati un’ultima volta durante la pandemia e abbiamo simpaticamente progettato il futuro, un futuro che da subito si è rivelato effimero. Ora che viene a mancare vogliamo tutti ricordarlo così come era nei momenti creativi e gioiosi della vita”, ha concluso Bolognari.

Falcone: “Addolorati per la scomparsa”

Della morte di Nino Strano ha parlato anche Marco Falcone, assessore all’Economia del Governo Schifani: “Addolorati abbiamo appreso della scomparsa del senatore Nino Strano, vogliamo rivolgere un pensiero commosso di vicinanza ai familiari e agli amici. La Sicilia perde un uomo e un politico di straordinaria caratura”.

“Per tanti di noi, giovani di destra di tanti anni fa, la sua figura fu di grande ispirazione per quel tratto umano che univa estro, raffinatezza e soprattutto lungimiranza politica e amministrativa. Un abbraccio, caro Nino”, è il messaggio di Falcone.

Stancanelli: “Vicino a lui in questi mesi”

“Sono molto addolorato per la scomparsa del carissimo Nino Strano, al quale sono stato accanto, in particolare, in questi ultimi mesi di sofferenza. Ne ricordo, pur con lo spirito ribelle e a volte irregolare, le doti di bravo amministratore e uomo delle istituzioni, sempre coerente con le sue e con le nostre idee. Lo immagino già a sorridere assieme ai suoi cari genitori e ai nostri eroi”, ha commentato l’ex sindaco di Catania, Raffaele Stancanelli.

“Un pensiero commosso a Nino Strano, col quale ho condiviso per una vita il sodalizio ideale. Ci mancheranno la sua passione, l’allegria e la gioia di vivere”, il pensiero dell’ex governatore della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

Fonte foto: Facebook – Nello Musumeci