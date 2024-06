Catania, sindacati e campo progressista contro il lavoro edile nelle ore più calde: il nuovo appello

"Crediamo che l'emergenza caldo sia sotto gli occhi di tutti e il sindaco di Catania ha una responsabilità di fronte a questa situazione".

Dopo la nota congiunta inviata da Sinistra Italiana, Europa Verde , PD, Movimento 5 Stelle e dai consiglieri comunali del campo progressista, per sostenere l’iniziativa della FILLEA CGIL – che ha formalmente richiesto al sindaco di Catania Trantino l’adozione da parte del governo della città di ordinanze restrittive per tutelare le lavoratrici e i lavoratori esposti a temperature proibitive – il campo progressista unito chiede ora che si possa al più presto discutere e votare all’interno del consiglio comunale, la mozione presentata dal capogruppo PD Maurizio Caserta.

Catania, l’appello del campo progressista per i lavoratori esposti al caldo

Mozione condivisa da tutte le forze politiche del centrosinistra catanese, che esplicitamente chiede che in relazione alle previsioni meteo, si blocchino le attività del settore delle costruzioni nella fascia oraria dove si preveda (in relazione ai bollettini SIAS della Protezione Civile) di superare le temperature stabilite dalla legge.

“Ribadiamo infine che continueremo a vigilare sull’esito della lodevole iniziativa del sindacato perché crediamo che l’emergenza caldo sia sotto gli occhi di tutte e tutti e che il sindaco di Catania abbia una doppia responsabilità, portando in sé il ruolo di custode della sicurezza delle cittadine e dei cittadini catanesi e di quelli dell’intera provincia nella qualità di sindaco della città metropolitana. In questo senso, da sindaco della città metropolitana, potrebbe sensibilizzare i sindaci dell’intera provincia affinché si muovano tutti a tutela di chi lavora in condizioni di grave disagio”, si legge nella nota congiunta dei rappresentanti del campo progressista.

“Ci auguriamo per questo la massima celerità nella risposta alle nostre sollecitazioni nell’interesse delle lavoratrici e dei lavoratori, da parte di tutti i livelli istituzionali coinvolti”.

