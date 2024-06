Tutela dei lavoratori edili contro il caldo, progressisti a Trantino: “Subito l’ordinanza”

"Invitiamo il sindaco di Catania Trantino ad adottare immediatamente l'ordinanza sollecitata dal sindacato FILLEA CGIL"

Il campo progressista tutto applaude all’iniziativa della FILLEA CGIL, scesa in campo per proteggere i lavoratori edili dalle temperature sempre più alte e da un caldo soffocante. La richiesta del sindacato, rivolta a tutte le amministrazioni dei nostri territori, di emettere ordinanze per la sospensione dei lavori edili nelle ore e nelle giornate più calde, è sacrosanta, accende i riflettori sulle condizioni critiche in cui gli operai sono costretti a lavorare e va sostenuta politicamente con tutte le nostre forze. I cantieri rischiano infatti di trasformarsi, nelle giornate e nelle ore più calde, in dei veri e propri forni in cui è impossibile lavorare senza mettere a rischio la salute dei lavoratori.

Un impegno importante lo chiediamo al Sindaco Trantino per la quantità di cantieri edili presenti in città e per il suo ruolo di guida di tutta l’area metropolitana. Invitiamo, pertanto, il sindaco di Catania ad adottare immediatamente l’ordinanza sollecitata dal sindacato e sostenuta dai consiglieri del centrosinistra per proteggere dal caldo i lavoratori e a farsi parte attiva affinché il medesimo provvedimento venga adottato da tutti i sindaci del comprensorio.

Per il campo progressista:

Anthony Barbagallo e Maria Grazia Leone, segretari regionale e provinciale Partito Democratico e Maurizio Caserta capogruppo in Consiglio Comunale

Pierpaolo Montalto e Giolì Vindigni segretari regionale e provinciale Sinistra Italiana

Gianina Ciancio e Graziano Bonaccorsi consiglieri comunali Movimento 5 Stelle

Mauro Mangano e Maria Palazzolo segretari regionale e provinciale Europa Verde