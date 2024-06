Caldo anomalo in Sicilia, arriva l’anticiclone africano Minosse: temperature da record

L'estate arriva con temperature anche superiori ai 40 gradi, soprattutto in Sicilia: ecco il meteo dei prossimi giorni.

Una nuova ondata di caldo sta per abbattersi sulla Sicilia e su tutta l’Italia: è in arrivo l’anticiclone africano Minosse, che porterà a un importante rialzo delle temperature.

Sarà la prima vera ondata di caldo estivo, nonostante ufficialmente la stagione inizi solo tra qualche giorno. Tuttavia, occorre fare attenzione: l’anticiclone, infatti, potrebbe portare anche qualche acquazzone. Ecco le previsioni per i prossimi giorni.

Gran caldo in arrivo, in Sicilia l’anticiclone africano Minosse

La settimana che inizia lunedì 17 giugno si aprirà con l’arrivo di Minosse: con il nome del potente personaggio mitologico, infatti, i meteorologi hanno ribattezzato l’anticiclone africano che porterà in Sicilia e in tutta Italia sole e caldo.

La seconda metà di giugno, quindi, si aprirà all’insegna del bel tempo e del caldo da record, con temperature che – soprattutto al Sud e nelle Isole – potranno superare i 40 gradi. Tuttavia, non mancheranno i tipici temporali estivi, soprattutto intorno a giovedì. Da venerdì, invece, si attende un po’ di stabilità da Nord a Sud.

Temperature da record

Si prevedono temperature sui 40 gradi a Roma, Napoli, Terni, Forlì, Firenze e Macerata; il termometro segnerà invece temperature più alte – con picchi tra i 42/43 gradi percepiti tra martedì e giovedì – in Sicilia e in Sardegna. Le giornate più calde dovrebbero essere quelle di mercoledì, giovedì e venerdì. In Sicilia le massime più alte saranno nelle province di Siracusa, Ragusa, Agrigento e Catania, ma le massime si manterranno ovunque o quasi sopra i 35 gradi.

Immagine di repertorio