Meteo del weekend, caldo e allerta incendi in Sicilia: le previsioni di sabato 15 giugno

Massime sopra i 30 gradi e stato di preallerta sul fronte incendi: ecco come sarà il weekend siciliano sul fronte meteo.

Con l’arrivo del caldo, iniziano le allerte per rischio incendi in Sicilia: per la giornata di sabato 15 giugno 2024, la Protezione civile ha diramato l’allerta arancione (stato di preallerta). Ecco le previsioni meteo per il weekend.

Rischio incendi in Sicilia, allerta caldo 15 giugno 2024

La Protezione Civile ha diramato il bollettino giornaliero sul rischio incendi e ondate di calore nelle scorse ore. In base alle indicazioni, in tutta la Sicilia sarà in vigore uno stato di preallerta (allerta arancione) per rischio incendi. Non sono previste, invece, ondate di calore particolarmente preoccupanti: il livello di allerta, infatti, è zero.

Lo stato di preallerta per rischio incendi prevede che: “Le condizioni meteo-climatiche e l’umidità del

combustibile vegetale sono tali da generare un incendio con intensità del fuoco elevata e propagazione veloce“.

Le temperature previste

Le previsioni meteo per il weekend di sabato 15 giugno e domenica 16 giugno promettono abbastanza bene per la Sicilia. Sarà sereno o poco nuvoloso in tutte le città siciliane e le temperature massime si manterranno al di sopra dei 25 gradi e supereranno anche i 30/32 gradi nelle ore centrali della giornata. Le città più calde saranno Catania, Messina e Caltanissetta, che potranno raggiungere picchi superiori ai 30 gradi.

La giornata di domenica, sul fronte meteo, sarà leggermente meno soleggiata. Tuttavia, non si prevedono forti piogge e le temperature saranno comunque alte, con massime che supereranno i 30 gradi e potrebbero perfino raggiungere i 35 nella costa orientale della Sicilia.

