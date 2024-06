In tutta l'Isola è previsto un livello di allerta classificato come arancione (preallerta), a Palermo la temperatura massima percepita sarà di 28 °C.

La Protezione civile regionale siciliana ha pubblicato oggi un avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido dalla mezzanotte e per le successive 24 ore. In tutta l’Isola è previsto un livello di allerta classificato come arancione (preallerta), a Palermo la temperatura massima percepita sarà di 28 °C.