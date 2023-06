Solstizio d’estate 2023: quando inizia la stagione calda, frasi e curiosità

Dai proverbi a 5 brani da ascoltare, dalle frasi a tutte le curiosità sull'estate 2023.

Mercoledì 21 giugno 2023, con il solstizio d’estate, inizia finalmente la stagione calda per l’emisfero boreale: ecco una serie di curiosità su questa giornata e delle frasi da condividere per augurare buona estate ai propri cari.

Solstizio d’estate 2023: cos’è, quando cade, significato, curiosità

In astronomia, con il termine solstizio si intende il momento in cui il Sole – nel suo moto annuale lungo l’eclittica – raggiunge il punto di declinazione massima (estate boreale e inverno australe) o minima (estate australe e inverno boreale).

Normalmente il solstizio d’estate cade tra il 20 e il 22 giugno e nel 2023 sarà esattamente alle 14.58 di mercoledì 21 giugno. Per l’emisfero boreale inizierà l’estate e contestualmente in quello australe l’evento astronomico segnerà l’inizio dell’inverno.

Ma perché il solstizio d’estate e quello d’inverno non cadono sempre nello stesso giorno? Facile, ogni anno il solstizio ritarda di circa 5h e 48 minuti, poco meno di 6 ore, e ogni quattro anni (in corrispondenza degli anni bisestili) viene riallineato in maniera forzata per evitare che le stagioni inizino troppo presto/tardi.

Frasi e proverbi sull’estate

Ecco una serie di frasi per festeggiare l’arrivo del solstizio e dell’estate 2023:

“E così, grazie al sole e alle grandi esplosioni di foglie sugli alberi che crescevano come crescono le cose nei film accelerati, ebbi la familiare certezza che la vita ricominciava con l’estate” (Francis Scott Fitzgerald, da “Il grande Gatsby”).

“Mi piace l’estate.

C’è una voce nelle cose che risponde a qualsiasi domanda”.

(Fabrizio Caramagna)

“Ho abbracciato l’alba d’estate” (Arthur Rimbaud).

“Solstizio d’estate

è la resa della primavera senza più condizioni,

è la vittoria del cielo azzurro.

Tutte le creature volano verso la luce,

spinte da un’interna felicità”.

(Fabrizio Caramagna)

“I petali dell’ultima rosa d’estate riposano in un suolo familiare in compagnia delle api scomparse. Come si chiude dolcemente l’estate, senza il cigolare di una porta, fuori per sempre” (Emily Dickinson).

E, infine, una serie di proverbi in tema estate.

A quattro cose non prestar fede: sole d’inverno, nuvole d’estate, amor di donna e discrezione di frate.

L’estate produce e l’inverno consuma.

Una vita senza amore è come un anno senza estate.

Chi canta d’estate, balla d’inverno.

D’inverno a letto o al fuoco, d’estate a spasso e al gioco.

Playlist dell’estate 2023

Quali saranno i brani dell’estate 2023? Scegliere è impossibile, troppi brani meravigliosi. Ecco, però, una lista di 5 brani tra nuove hit e classici senza tempo:

“Disco Paradise” di Fedez, Annalisa e Articolo 31 (hit estate 2023);

“Destinazione mare” (Tiziano Ferro);

“Summertime” (un classico del jazz di George Gershwin, eseguito da grandi artisti come Ella Fitzgerald e Louis Armstrong, John Coltrane e altri);

“Un’estate al mare” (Giuni Russo), per chi ama i classici della canzone italiana.

“Summer Nights” (la meravigliosa canzone di “Grease”, immancabile tutti gli anni).

Foto di Sathish kumar Periyasamy da Pixabay