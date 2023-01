Il Municipio di Troina diventa più accessibile

Investimento dell’Amministrazione per installare un ascensore all’interno della residenza comunale. Un intervento che rientra in una più ampia azione di abbattimento delle barriere architettoniche

TROINA (EN) – L’Amministrazione comunale, per rendere libero e più agevole per tutti i cittadini l’accesso e la fruibilità della residenza municipale, con particolare riguardo per i disabili e quanti affetti da varie problematiche motorie, ha deciso di acquistare e porre in opera, nella tromba delle scale interne, un ascensore che collegherà tutti i piani del palazzo.

“Si tratta di un obiettivo – ha spiegato il sindaco Fabio Venezia – che rientra in un più ampio piano comunale di abbattimento delle barriere architettoniche nella nostra città. Quello del Palazzo comunale di via Conte Ruggero rappresenta indubbiamente anche un risultato simbolico e significativo, visto che è il luogo di rappresentanza della città e delle istituzioni. Da sempre, purtroppo, il suo accesso non è stato possibile in maniera autonoma per coloro i quali hanno una disabilità motoria. Essere l’amministrazione che pone soluzione a questo problema mai risolto prima è, chiaramente per noi, motivo di grande orgoglio e soddisfazione”.

L’ascensore, con ingresso al piano terra, consentirà l’accesso al primo piano dell’edificio, dove sono ubicati gli uffici del sindaco, degli assessori, staff e di segreteria, fino al secondo e ultimo, dove si trova l’aula consiliare e altri locali che in futuro saranno adibiti a ospitare mostre e esposizioni varie.

Dopo i recenti lavori di restyling, lo storico palazzo è inoltre aperto e visitabile per i tanti turisti che sempre più numerosi giungono nella prima capitale normanna dell’Isola e uno dei ‘Borghi più belli d’Italia’ per visitarne il centro storico, la Torre Capitania e il Museo della fotografia di Robert Capa, che si trova proprio dirimpetto.

“Tra opere edili propedeutiche, acquisto e posa in opera dell’ascensore – ha dichiarato il vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici Alfio Giachino – si tratta di un intervento di circa settantamila euro che, per larga parte, realizzeremo attraverso risorse intercettate in materia di infrastrutture sociali a livello nazionale, mentre per la rimanente abbiamo stanziato apposite somme dal bilancio comunale”.

“È innegabile – ha aggiunto l’assessore – che c’è ancora moltissimo da fare in materia di abbattimento di barriere architettoniche nella nostra città: colmare e porre rimedio a tantissimi anni in cui nei territori, a nessun livello, si è prestata la giusta attenzione alla problematica non è cosa semplice. Con una strategia di programmazione, che darà i suoi frutti nel corso del tempo, è però certamente possibile cambiare la situazione, come abbiamo cercato di fare in questi anni nei tanti lavori che abbiamo realizzato come per esempio il cine-teatro Andrea Camilleri, totalmente reso fruibile a chi ha problemi di difficoltà motoria, il parco giochi inclusivo Padre Pio nel quartiere San Michele e l’area a verde a ridosso della via Piersanti Mattarella”.