Muore donna precipitata da aerofune sulle Orobie

Muore a Bema, sulle Alpi Orobie in Valtellina, una 41enne precipitata nella zona dell'impianto sportivo dall'aerofune.

Muore a Bema, sulle Alpi Orobie in Valtellina, una 41enne precipitata nella zona dell’impianto sportivo dall’aerofune della Fly Emotion. Sono ancora da determinare i motivi di quanto avvenuto. I tecnici del Soccorso alpino e i Vigili del Fuoco sono anche insieme all’elicottero di Areu e i Carabinieri. La donna pare che fosse agganciata alla fune sulla valle del Bitto, tra Albaredo e Bema, quando quasi a fine del percorso a circa 120 chilometri l’ora si sarebbe sfilata dall’imbragatura schiantandosi da un’altezza di 20 metri.

Le prime ipotesi

La malcapitata, in base alle prime notizie, potrebbe essersi sentita poco bene. Si ipotizza che potesse essere stata colta da un infarto compiendo movimenti tali da determinare la caduta. La signora è deceduta sul colpo. L’imbragatura è rimasta appesa alla zip line e proprio per questo si sta indagando per determinare cosa sia accaduto.