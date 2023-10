Muore “Mister Pella Pazzo”: il noto tiktoker stroncato da un infarto

È stato stroncato da un malore Lorenzo Della Femine, noto su TikTok come "Mister Pella Pazzo". L'uomo sarebbe morto a causa di un infarto.

È stato stroncato da un malore Lorenzo Della Femine, noto su TikTok come “Mister Pella Pazzo”. L’uomo, quarantenne, avrebbe perso la vita a causa di un infarto. Il decesso è stato accertato nell’ospedale Villa dei Fiori ad Acerra, in provincia di Napoli. Vicinanza da parte del mondo del web per la moglie e i tre figli piccoli della vittima. Il suo profilo “MisterPellaPazzoFamily” è seguito da circa 1,7 milioni di utenti. Sul social condivideva momenti insieme alla sua famiglia. Tanti i messaggi di vicinanza per parenti e amici.

Fonte foto: profilo Instragram “Lorenzo Della Femine”