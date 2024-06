Muore un anno dopo lo schianto in scooter: Marsala piange Claudio Rallo

Addio a Claudio Rallo: l'uomo nel giugno del 2023 era rimasto coinvolto a Marsala in un terribile incidente a bordo della sua Vespa

Marsala piange Claudio Rallo. Non ce l’ha fatta, infatti, l’uomo che lo scorso anno, in sella alla propria Vespa, era rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale in via Mazzini scontrandosi con un’auto. Rallo era caduto rovinosamente a terra battendo la testa, venendo subito soccorso. I sanitari giunti sul posto avevano prestato le prime cure e l’uomo era stato poi trasportato all’ospedale di Palermo in codice rosso. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi ed era stato ricoverato in terapia intensiva.

I messaggi di cordoglio

Adesso la triste notizia e, in tanti, hanno voluto porgere condoglianze alla famiglia. “Mio compagno alle elementari, gran brava persona, un vero colpo al cuore. Le mie più sincere condoglianze alla famiglia”, ha scritto Erino D’Antoni. E ancora, c’è chi ricorda la sofferenza di questi mesi: “Speravo di avere buone notizie, ma sapevo che era difficile, mi dispiace tantissimo”, ha scritto Rossella Papavero.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI