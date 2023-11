Murale Marisa Leo cancellato, il sindaco di Marsala: “Rimosso per equivoco dall’amministrazione”

Il sindaco di Marsala ha ammesso la responsabilità del Comune per la cancellazione del murale in ricordo della 39enne uccisa.

Svelato l’arcano della rimozione del murale in ricordo di Marisa Leo, la 39enne uccisa brutalmente lo scorso 6 settembre dall’ex compagno Angelo Reina che si è poi tolto la vita.

A cancellare l’opera realizzata dall’artista Fabio Ingrassia su una delle pareti di Porta Garibaldi a Marsala non sono stati dei vandali ignoti, bensì la stessa l’amministrazione comunale per un equivoco. A spiegare l’accaduto è stato il primo cittadino di Marsala, Massimo Grillo, attraverso un post pubblicato nelle scorse ore su Facebook.

Grillo: “Equivoco con uffici comunali”

“A seguito della richiesta di numerosi cittadini, ho ritenuto di effettuare una verifica che ha permesso di ricostruire i fatti che hanno portato alla sua rimozione. L’opera non era stata realizzata direttamente sulla parete ma su un supporto adesivo poi posto sulla parete dall’artista”.

“Con mio grande dispiacere, è emerso che l’opera è stata rimossa a causa di un equivoco creatosi all’interno degli uffici comunali, che cercherò di ricostruire dettagliatamente di seguito”, ha ammesso Grillo.

“Per quanto fosse toccante e pregna di significato, purtroppo bisognava prendere atto che l’opera, così come sottolineato anche dalla stampa locale, lì dove si trovava non sarebbe potuta rimanere a lungo per via delle leggi che tutelano i beni pubblici di interesse storico come Porta Garibaldi”.

“Un dipendente comunale ha capito male”

“In occasione di un dialogo con alcuni dipendenti comunali, erano state ipotizzate varie possibili soluzioni per far fronte alla suddetta criticità. Si era condiviso che la soluzione migliore era invitare l’artista a spostare egli stesso l’opera in un altro sito così da ripristinare l’integrità dei luoghi di interesse storico dove era stata posta”, ha aggiunto il primo cittadino.

“Avevo in animo, dunque, di prendere contatti a breve con Fabio Ingrassia per concordare tempi e modi del suo intervento. Purtroppo, però, un dipendente comunale presente a quell’incontro ha inteso che l’opera andava rimossa subito ed ha così dato istruzioni a Formula Ambiente di procedere alla rimozione in uno dei turni successivi”.

“Dispiaciuto per l’accaduto”

“Questi i fatti. In breve, era mia intenzione chiedere a Fabio Ingrassia di spostare lui stesso l’opera in un altro sito, ma l’equivoco creatosi ha purtroppo fatto sì che l’opera fosse rimossa in tempi e modi di cui non eravamo a conoscenza. Da qui il mio stupore di domenica mattina”.

“Sono dispiaciutissimo per l’accaduto ma al tempo stesso rincuorato dal fatto che non si sia trattato del gesto di uno sconsiderato”, ha concluso il sindaco di Marsala.