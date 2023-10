Marisa Leo, cancellato a Marsala il murale in sua memoria. L’artista: “Sono deluso”

Una mano ignota ha cancellato il murale realizzato in ricordo di Marisa Leo, vittima di femminicidio poche settimane fa.

Ignoti hanno eliminato il murale dedicato a Marisa Leo, la 39enne uccisa lo scorso 6 settembre dall’ex compagno Angelo Reina che si è poi tolto la vita. L’opera era stata realizzata dall’artista Fabio Ingrassia su una delle pareti interni dell’arco di Porta Garibaldi a Marsala, in provincia di Trapani. A rendere noto l’accaduto è stato lo stesso Ingrassia attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Facebook.

“Oggi abbiamo fallito tutti”

” Il mio dipinto diventato per tutti un simbolo contro le violenze è stato eliminato in questi giorni. Non sono deluso perché hanno distrutto una mia opera che con tanto lavoro e amore avevo realizzato, sono deluso perché anche se spero sia stato qualche ragazzino ignorante non ha neanche minimamente pensato a cosa poteva rappresentare per gli altri quella figura, il sacrificio di una donna che ha pagato con il caro prezzo della vita”, si legge sul profilo Facebook.

“L’arte comunica e sensibilizza, almeno questo è il suo scopo, almeno questo è il mio. Oggi abbiamo fallito tutti, oggi ho fallito anche io”, ha sottolineato l’artista Ingrassia.

Grillo: “Replica l’opera a palazzo Fici”

Immediato l’intervento del sindaco di Marsala, Massimo Grillo, il quale ha invitato Ingrassia a “replicare l’opera in modo permanente dentro una sala del Museo del Vino di palazzo Fici che la mia amministrazione intitolerà alla memoria di Marisa a dicembre”.

“Ti chiedo: vorresti realizzare l’opera dedicata a Marisa in modo permanente dentro la sala che intitoleremo alla sua memoria? Grazie per quanto fai con la tua arte per sensibilizzare su temi importanti per la comunità”, ha aggiunto Grillo rivolgendosi direttamente all’artista.

Ingrassia: “Accetto l’invito del sindaco”

La risposta di Ingrassia non si è fatta attendere. “Accetto di replicare il dipinto all’interno di palazzo Fici, un luogo più sicuro e aperto a tutti coloro che vorranno ammirando quel dipinto combattere tutte le violenze!”, ha commentato Ingrassia in un ulteriore post su Facebook.