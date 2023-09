L’ennesima vittima di femminicidio, murale per ricordare Marisa Leo

L'opera "cruda ed emotiva" dell'artista Fabio Ingrassia dopo la sconvolgente e atroce morte di Marisa Leo.

Un’opera d’arte, un murale, per ricordare Marisa Leo: è l’iniziativa dell’artista Fabio Ingrassia per esprimere il dolore e lo sconcerto per l’ennesimo caso di femminicidio in Sicilia.

Il murale si trova a Marsala, in provincia di Trapani, e rappresenta l’ennesimo grido contro la violenza di genere dopo l’agghiacciante episodio registrato nelle scorse ore nelle campagne di Mazara del Vallo.

Il femminicidio e il murale, il ricordo di Marisa Leo

“La mia essenza non è merce di scambio. Stop violence”. Questa è la scritta, rigorosamente rossa come il Codice Rosso approvato contro l’orribile fenomeno della violenza sulle donne e le tante panchine contro i femminicidi che adornano le piazze d’Italia, che appare sul murale. Parole semplici, ma chiare e incisive, che l’artista Fabio Ingrassia nel suo murale, ha messo in bocca all’ultima vittima di un fenomeno agghiacciante, Marisa Leo.

Il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, ha commentato così l’iniziativa: “Oggi Marsala si è svegliata con un profondo senso di dolore, tristezza e smarrimento. L’arte di Fabio Ingrassia è riuscita a catturare questa emozione intensa attraverso un’opera cruda ed emotiva che mi ha profondamente toccato in un momento in cui le parole sono difficili da trovare”.

La storia dell’omicidio-suicidio

Marisa Leo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata uccisa con tre colpi di pistola all’addome. A sparare sarebbe stato l’ex compagno, in passato denunciato proprio dalla 39enne per stalking, Angelo Reina, che si sarebbe tolto la vita poco dopo aver posto fine a quella di Marisa.

La coppia aveva una bambina di 4 anni. E con questa “scusa” Reina avrebbe chiesto di incontrare l’ex compagna, spiegando di volere un “incontro chiarificatore” sulla gestione della piccola e sulla fine della loro relazione. Sono in corso le indagini: le autorità hanno disposto l’autopsia sul corpo di Marisa per far emergere maggiori dettagli sulla dinamica della tragedia.

Foto da Facebook – Massimo Grillo, sindaco di Marsala