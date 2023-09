Shock nelle campagne di contrada Ferla, omicidio – suicidio: ecco chi sono le vittime

Sotto shock la comunità: la coppia aveva una bambina di 4 anni. Scattano le indagini a Mazara del Vallo.

Omicidio – suicidio a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani: un uomo di Valderice – Angelo Reina – avrebbe ucciso la compagna Marisa Leo, originaria di Salemi, e poi si sarebbe tolto la vita. Shock per la comunità dopo il ritrovamento dei due corpi nei pressi dell’azienda agricola di famiglia, nelle campagne di contrada Ferla.

La coppia aveva una bambina di 4 anni. Sono in corso le indagini sull’accaduto.

Omicidio – suicidio a Mazara del Vallo, la storia e le vittime

I dettagli della vicenda rimangono ancora da definire e sono attualmente al vaglio degli inquirenti. Le vittime sono la 39enne Marisa Leo, di Salemi, e il 42enne Angelo Reina di Valderice. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe dato appuntamento all’ex compagna nell’azienda agricola di famiglia, in contrada Ferla, al confine tra Marsala e Mazara del Vallo. Qui poi le avrebbe sparato alcuni colpi di pistola, uccidendola. Pare che Marisa Leo e Angelo Reina ci fosse un rapporto conflittuale: l’uomo, 42 anni, avrebbe attirato la vittima con la scusa di un “incontro chiarificatore“.

Successivamente sarebbe fuggito e, nei pressi di Castellammare del Golfo, si sarebbe tolto la vita sparandosi vicino al viadotto all’ingresso della città. Il corpo dell’uomo è stato ritrovato dagli agenti della Polstrada.

La polizia ha avviato immediatamente le indagini su questo ennesimo omicidio – suicidio in Sicilia. Il corpo di Marisa Leo, una volta ritrovato, sarebbe stato trasportato al cimitero di Marsala per gli accertamenti dovuti.

“Tragedia assurda e inaccettabile”

“La nostra comunità è sconvolta da quanto accaduto. Non ci sono parole per descrivere il dolore per una tragedia assurda e inaccettabile. Esprimo il cordoglio e la vicinanza alla famiglia a nome mio, dell’amministrazione e di tutta la città di Salemi. Ci stringiamo ai familiari nel ricordo di una ragazza solare che amava la vita. Il giorno dei funerali sarà lutto cittadino a Salemi: è necessario accendere i riflettori su un fenomeno inaccettabile e insopportabile come il femminicidio. Ciao Marisa…”. Così, in un post, Domenico Venuti, sindaco di Salemi, città del trapanese di cui era originaria la donna vittima dell’omicidio-suicidio di Mazara del Vallo.

Immagine di repertorio