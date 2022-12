Musei, Sangiuliano: “Li facciamo pagare poco rispetto altre nazioni”

"Abbiamo dei doveri che intendo mantenere, come una domenica del mese assolutamente gratuita", spiega il ministro

“Noi ci facciamo pagare un po’ poco rispetto alle altre nazioni del mondo, per esempio il museo del Louvre costa più degli Uffizi”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano a Rainews24, parlando del biglietto di ingresso ai musei italiani.

Il ministro: “Dobbiamo riflettere su tutto ciò”

“Dobbiamo riflettere su tutto ciò – ha aggiunto -. Abbiamo dei doveri che io intendo mantenere, come una domenica del mese assolutamente gratuita, per il resto noi dobbiamo attrezzarci per far riconoscere il valore dei nostri beni. Per esempio il sito più visitato da noi è il Pantheon che è gratuito, adesso stiamo riprendendo un vecchio accordo che c’era stato tra la Curia, il comune di Roma e il ministero della Cultura per cercare di introdurre un biglietto, magari tutelando tutta una serie di categorie, magari verificando se i cittadini di Roma possano essere esentati dal pagamento. Va fatto tutto uno studio giuridico al rigurdo, però se noi ricaviamo come è possibile 10 milioni di euro l’anno dal Pantheon questi soldi saranno vincolati alla manutenzione di quel sito e di tutta la piazza che può essere tenuta meglio di come è tenuta adesso”.