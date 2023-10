My Home My Destiny, le anticipazioni sulle puntate dal 16 al 20 ottobre

Tutte le anticipazioni sulle prossime puntate di "My Home My Destiny", la serie tv in onda su Mediaset Infinity

“My Home My Destiny” ha abituato il pubblico a continui alti e bassi. La serie turca è presente da settimane su Mediaset Infinity dove viene inserito un nuovo episodio ogni giorno a mezzanotte.

La storia d’amore tormentata tra Mehdi e Zeynep ha conquistato molti telespettatori che non hanno mollato la visione della serie turca, nonostante il trasferimento nella piattaforma streaming di Mediaset.

“My Home My Destiny” sa coinvolgere perchè il pubblico vive il dramma di una relazione che sembra non trovare mai un equilibrio, sempre alla continua ricerca di stare bene ma con un lieto fine abbastanza lontano.

Le anticipazioni sulle puntate dal 16 al 20 ottobre

Ci sarà possibilità per Mehdi e Zeynep di comprendersi e di poter vivere insieme una vita felice? La domanda non trova una risposta affermativa neppure negli episodi che saranno disponibili su Mediaset Infinity da lunedì 16 a venerdì 20 ottobre 2023.

Baris e Zeynep sono diventati più intimi e complici. Baris ha regalato a Kibrit un violino. Mehdi ne viene a conoscenza. Si infuria e urla alla ragazzina perché non avrebbe dovuto accettarlo.

Intanto, nella notte, Bayram entra di nascosto nella stanza di Nermin. Lei sta dormendo. Un rumore la sveglia, si agita e si mette a urlare.

Ritrovatosi con la sua famiglia, Mehdi racconta che ha venduto la casa di proprietà. Ciò significa soltanto una cosa: tutti dovranno andare via e trasferirsi. La scelta di Mehdi diventa un’ottima occasione per Mujgan che decide di abbandonare la casa e raggiungere la madre.

La donna è pronta a partire. Si reca alla stazione dei pullman. Poco prima di andare via, viene raggiunta da Cemile e Nu. I due sono lì per darle l’ultimo saluto.

Infine, continuano i preparativi per il rito funebre di Mujgan. In tutto questo, Cemile si tiene occupata più possibile. La donna non ha ancora la forza per affrontare il pensiero della morte della sorella.

Dove e come guardare My Home My Destiny

La serie turca è disponibile interamente su Mediaset Infinity. Ogni giorno a mezzanotte viene inserita una puntata sulla piattaforma che rimane disponibile per essere vista e rivista dagli utenti, oltre le puntate già mandate in onda.