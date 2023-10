Anticipazioni “My Home My Destiny” dal 9 al 13 ottobre 2023

Nei nuovi episodi di "My Home My Destiny" da lunedì 9 a venerdì 13 ottobre 2023 non mancheranno colpi di scena: le anticipazioni

L’amore turbolento tra Mehdi e Zeynep è il protagonista sulla piattaforma Mediaset Infinity. “My Home My Destiny”, infatti, continua ad essere l’appuntamento fisso della settimana per moltissimi che dall’estate si sono appassionati alla serie turca e che, adesso, vogliono scoprire come andrà a finire. La seconda stagione di “My Home My Destiny” è un susseguirsi tira e molla tra i due protagonisti. Uniti da un matrimonio combinato, Mehdi e Zeynep hanno dovuto imparare a conoscersi per poi rivelarsi di provare amore l’uno per l’altra. Sarebbe stato un lieto fine se chi li circonda non avesse stravolto il loro sentimento. Tra gelosie, incursioni esterne ed eventi inaspettati, i due protagonisti cercano di capire cosa sia meglio per loro.

Intanto, gli episodi della scorsa settimana sono stati chiari sull’ennesimo allontanamento della coppia per divergenze di pensiero e comportamenti inappropriati.

Negli episodi che saranno inseriti su Mediaset Infinity ogni giorno a mezzanotte da lunedì 9 a venerdì 13 ottobre 2023 non mancheranno degli stravolgimenti.

“My Home My Destiny” le anticipazioni

Nuh cerca un confronto con Cemile. La donna aveva dialogato con Mehdi e aveva scoperto maldicenze sul suo conto. Nuh vuole spiegarsi e ribadirle che lei non è mai stata un ripiego per lui. Le giura di amarla.

Per Zeynep è tempo di tornare indietro. Il rapporto con Baris si fa sempre più intimo. I due si confidano e parlano del loro passato. Nel frattempo, Mehdi continua ad essere innamorato di Zeynep, quasi come fosse un’ossessione. Decide di seguire ogni suo movimento. Esiste solo lei per lui. Per questa ragione, nonostante Nazli sia pronta ad amarlo, Mehdi rifiuta il suo corteggiamento.

Mehdi e Zeynep si incontrano. L’uomo cerca in tutti i modi di convincere la donna a tornare a vivere con lui e ad essere una coppia. Arriva pure a rubarle un bacio al matrimonio di Nuh e Cemile. Non vuole essere eccessivo, ma Mehdi pensa che con Zeynep non è tutto finito. Tenta l’ultimo contatto. Le invia un messaggio in cui le propone di vedersi. Zeynep, però, rifiuta. La donna si reca nel negozio di Mehdi e trova l’uomo privo di sensi.

Dove e come guardare “My Home My Destiny”

La serie turca è disponibile interamente su Mediaset Infinity. Ogni giorno a mezzanotte viene inserita una puntata sulla piattaforma che rimane disponibile per essere vista e rivista dagli utenti, oltre le puntate già mandate in onda.