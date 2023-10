My Home My Destiny, le anticipazioni delle puntate dal 2 al 6 ottobre

La seconda stagione di “My Home My Destiny”, in onda su Mediaset Infinity, sta incuriosendo i tanti appassionati episodio dopo episodio.

La seconda stagione di “My Home My Destiny” sta incuriosendo i tanti appassionati episodio dopo episodio. Da qualche settimana, oramai, la serie turca è stata trasferita su Mediaset Infinity. Ogni giorno sulla piattaforma streaming di Mediaset viene inserito a mezzanotte un episodio che il pubblico può vedere e rivedere in ogni momento delle sue giornate.

La serie turca parla della storia d’amore travagliata e drammatica tra Zeynep e Mehdi, uniti da un matrimonio combinato. I due ragazzi hanno dovuto imparare ad accettarsi e anche a dover rinunciare ad aspetti della loro quotidianità. Insieme, però, hanno scoperto di amarsi. Sarebbe potuto andare tutto bene, se non fosse che i due si trovano sempre in impedimenti e in fraintendimenti che li portano ad arrabbiarsi e ad avere dei comportamenti contrari all’amore e alla reciprocità sentimentale.

Gli episodi che saranno inseriti su Mediaset Infinity da lunedì 2 a venerdì 6 ottobre evidenziano come adesso Zeynep e Mehdi cercheranno di risolvere anche degli altri ambiti della loro vita, altrettanto importanti come il capirsi e lo starsi accanto.

Dopo la brutta lite che i due hanno avuto, adesso Zeynep e Mehdi vivono alla giornata. Ancora una volta, però, la loro relazione è fatta di non detti. Durante un pranzo di famiglia, infatti, Zeynep scopre che Mehdi ha messo in vendita la sua officina. Una scelta rivoluzionaria per l’uomo e per il suo futuro che non ha condiviso con la donna della sua vita. I soldi ricavati dalla vendita dell’officina servono a Mehdi che ha deciso di venderla per un motivo ben preciso. Mehdi, infatti, consegna i soldi a Cemile. Nel frattempo, l’uomo si interessa anche del futuro di Benal. Decide di incontrarla per capire cosa farà e come organizzerà la sua vita quando diventerà madre. Mehdi riaccompagna a casa Nazli.

Novità anche per Zeynep. Il signor Baris ha ritrovato Ekrem, il padre della donna. Adesso l’uomo vive alle Fiji, ha una nuova compagna e presto diventerà padre.

Zeynep si concede ad una serata tra donne. Insieme all’amica Emine va alla festa di compleanno di Seyhan. Durante la festa, un gruppo di uomini offre alle ragazze da bere.

Zeynep è incredula per le parole di Mehdi. L’uomo, infatti, l’accusa di avere voluto lei il divorzio senza considerare cosa è accaduto.

Dove e come guardare My Home My Destiny

La serie turca è disponibile interamente su Mediaset Infinity. Ogni giorno a mezzanotte viene inserita una puntata sulla piattaforma che rimane disponibile per essere vista e rivista dagli utenti, oltre le puntate già mandate in onda.

Sandy Sciuto