My Home My Destiny, le anticipazioni delle prossime puntate

Tutte le anticipazioni sulle prossime puntate di My Home My Destiny in onda la prossima settimana su Canale 5

“My Home My Destiny” diventa sempre più la serie più attesa della settimana. Per tale motivo, Canale 5 ha deciso di trasmetterla anche nel pomeriggio di sabato, oltre che durante la settimana. L’amore di Mehdi e Zeynep continua ad essere tormentato e ostacolato da amici, parenti ed eventi improvvisi. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 28 agosto a sabato 2 settembre 2023, i due protagonisti dovranno occuparsi di vicende familiari. La loro unione potrebbe vacillare e sarà tempo di prendere importanti decisioni.

Anticipazioni della puntata di lunedì 28 agosto 2023

Emine e Faruk stanno insieme, ma la donna non vuole dirlo alla madre perché sa che non approverebbe né all’amica Zeynep perché si sentirebbe tradita. Intanto, Zeynep racconta tutto a Mehdi sulla gravidanza di Benal, lasciando basito il marito che decide di confrontarsi con la gestante. Dato che Mehdi è così coinvolto da quanto ha appreso, Zeynep vacilla ancora una volta ed è dubbiosa sulle sorti del suo matrimonio.

Anticipazioni della puntata di martedì 29 agosto 2023

Mehdi è scioccato. Non immaginava che la famiglia gli stesse nascondendo la gravidanza di Benal. Se da un lato chiede a Zeynep di rimanergli accanto, dall’altro l’uomo scopre che Benal è minacciata da Cemile e Sultan. Cemine si offende dopo la discussione con il fratello così si trasferisce dalla madre di Emine. Zeynep, invece, manda una lettera al marito in cui comunica di voler rinunciare al loro amore.

Anticipazioni della puntata di mercoledì 30 agosto 2023

Emine continua a tenere nascosta la relazione con Faruk anche se non le va. Sultan, la madre, ha dei sospetti e decide di seguire la figlia che è andata a parlare con Faruk per confrontarsi e stabilire un allontanamento momentaneo. Mehdi e Zeynep sono distanti a causa della gravidanza di Benal. La separazione farà capire alla donna i suoi reali sentimenti e prenderà una decisione inimmaginabile.

Anticipazioni della puntata di giovedì 31 agosto 2023

La famiglia di Mehdi sta pensando al bene di Benal e del piccolo che arriverà. Il padre del ragazzo ha acquistato una casa per la donna e per il bambino così da poterli vedere quando vorrà. Il rapporto tra Mehdi e Zeynep degenera ancora di più. La donna, però, non si perde d’animo e ha detto al marito che vorrà restargli accanto, anche se è in arrivo un bimbo da un’altra. Sultan scopre la relazione della figlia con Faruk. Emine decide di andare via di casa e trasferirsi dal fidanzato.

Anticipazioni della puntata di venerdì 1° settembre 2023

Per festeggiare la convivenza con Emine, Faruk organizza una fuga romantica. Il caso vuole che si ritrovino nello stesso albergo in cui Mehdi e Zeynep stanno trascorrendo la loro luna di miele con parenti e amici. Purtroppo, le due donne si incontrano ed Emine non potrà far altro che dire tutta la verità.

Anticipazioni della puntata di sabato 2 settembre 2023

Benal si trasferisce a casa di Mehdi. Mentre lo sta facendo, incontra l’ex marito che proverà a farle cambiare idea. Mehdi e Zeynep tornano a casa dal weekend romantico. Quando la donna apprende le novità, si arrabbia.

Come vedere la serie su Canale 5

È possibile vedere la serie “My Home My Destiny” su Canale 5 da lunedì al sabato alle ore 15:45 e anche in diretta streaming su Mediaset Infinity, dove saranno disponibili in on demand le puntate.