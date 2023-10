My Home My Destiny, le anticipazioni delle puntate dal 23 al 27 ottobre

Tutte le anticipazioni sulle prossime puntate di My Home My Destiny, in onda su Canale 5 dal 23 al 27 ottobre

“My Home My Destiny” è l’appuntamento quotidiano settimanale per moltissimi. La serie turca è arrivata su Canale 5 in estate. Nonostante molti fossero in vacanza, “My Home My Destiny” è riuscita ad entrare nei cuori del pubblico. Gli elevati ascolti hanno garantito la messa in onda per tutta l’estate, ma anche l’esigenza di mantenere l’abitudine dei tanti telespettatori una volta che il palinsesto fosse cambiato. Da settembre, quindi, la serie turca è arrivata su Mediaset Infinity, la piattaforma streaming che ospita migliaia di programmi, film e serie tv.

Ogni giorno a mezzanotte, viene inserito nella piattaforma un episodio di “My Home My Destiny” che resta disponibile insieme agli altri già resi editi.

La serie turca racconta la storia di Mehdi e Zeynep, uniti da un matrimonio combinato. Nonostante i due cerchino di capire se possono innamorarsi e vivere felici, gli eventi e le loro personalità irruente e spesso opposte prendono il sopravvento. Il risultato è che i due non riescono ad essere una coppia sia per i loro caratteri così diversi sia perché sono sempre coinvolti in situazioni che danneggiano il loro rapporto. Settimana dopo settimana la differenza e il conseguente distacco tra i due sono stati inevitabili e necessari.

Negli episodi che saranno su Mediaset Infinity da lunedì 23 a venerdì 27 ottobre 2023 i rapporti peggioreranno tra i due. Si arriverà ad un punto di non ritorno.

La morte improvvisa di Mujgan ha sconvolto tutti. Mehdi non riesce a superarla. Per l’uomo è Zeynep l’unica sua ragione di vita rimasta. Non vuole allontanarsi da lei. Per tale ragione, decide di andare a vivere vicino a casa sua.

Nel frattempo, Zeynep prova l’opposto nei confronti dell’ex marito. Non solo non vuole rivederlo mai più, ma lo denuncia per il danneggiamento dell’auto. Riesce ad ottenere un ordine restrittivo. Mehdi dovrà stare lontano da lei per almeno tre mesi.

Dopo essersi occupata di Mehdi, Zeynep si rivede con Baris. Prova a convincerlo a portarla a casa di Savas per parlarci. Baris acconsente. Tra i due il rapporto si fa sempre più importante. La donna lo fa partecipare ad una cena in famiglia.

Mehdi rapisce Zeynep. Baris è sconvolto. Non si fa demoralizzare dall’accaduto. Collabora attivamente con la centrale di polizia per capire dove Mehdi possa essere con l’ex moglie.

Infine, Sakine e Nermin riescono ad avere un chiarimento per il bene della loro figlia.

Dove e come guardare My Home My Destiny

La serie turca è disponibile interamente su Mediaset Infinity. Ogni giorno a mezzanotte viene inserita una puntata sulla piattaforma che rimane disponibile per essere vista e rivista dagli utenti, oltre le puntate già mandate in onda.