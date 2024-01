Capodanno, muore donna colpita da proiettile vagante: bollettino da guerra nel napoletano

A rischiare la vita, sempre a causa di pallottole vaganti, sono altre due persone

Ci risiamo: a Napoli e provincia trascorrere per le strade la notte di Capodanno equivale a rischiare la pelle più che altrove. Purtroppo questa volta, tra tanti feriti, lievi, gravi e purtroppo anche gravissimi c’è scappato il morto. Si tratta di una donna di 45 anni che, secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, sarebbe stata colpita da un proiettile vagante mentre festeggiava con i parenti all’interno di un’abitazione di Afragola a via Plebiscito. La vittima era ricoverata all’ospedale Cardarelli. Indagini in corso per fare maggiore chiarezza sulla dinamica del tragico incidente.

Come nel Far West

Passando ai numeri dei feriti questi parlano di 39 nell’intero comprensorio partenopeo, 24 in città e 15 in provincia. Un vero bollettino da guerra dove, a ferne le spese in maniera più grave sono state due donne, colpite da proiettili vaganti mentre festeggiavano il Capodanno con i propri familiari. Una è la succitata 45enne di Afragola, spirata dopo essere stata raggiunta alla testa, l’altra una 47enne di Forcella, raggiunta sempre da un proiettile vagante mentre era affacciata al balcone del suo appartamento. Per lei ferita all’addome poco dopo la mezzanotte e trasporto in codice rosso al Vecchio Pellegrini. Sempre in provincia, questa volta a Santa Maria Capua Vetere, poco dopo la mezzanotte, ad essere stato raggiunto da un proiettile alla testa è un 26enne nel rione Iacp di via Raffaello. La vittima versa in gravissime condizioni all’ospedale di Caserta dove è stato ricoverata.

Ustioni e ferite per lo scoppio di botti illegali e petardi

Dai casi disperati a quelli meno gravi causati dal classico scoppio dei petardi. In zona Fuorigrotta/Bagnoli un 33enne ha riportato una brutta ferita al sopracciglio destro con edema palpebrale e sospetta lesione. Necessita di valutazione specialistica oculistica. Un 47enne invece è stato “dimesso per ustione acchimotica della coscia sinistra guaribile in 10 giorni”.

Ferite al volto e alle mani per due 17enni trasportati all’ospedale San Giuliano. Da una prima ricostruzione pare che si siano feriti nel tentativo di accendere un grosso petardo a Melito di Napoli. Mentre il primo minore è in prognosi riservata in pericolo di vita l’altro è in attesa di intervento chirurgico alla mano. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Melito.

Petardo su auto in corsa

Follia invece In via dell’Epomeo in direzione Pianura per un’automobile in fiamme. Sembrerebbe che, a bordo della propria Fiat Panda, in compagnia della moglie e del cognato, un automobilista, mentre guidava, sarebbe passato su un petardo appena lanciato dall’alto. Una volta esploso, l’ordigno ha danneggiato la parte anteriore dell’auto andata a fuoco. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme.