Nasceva Ilaria Alpi e l’Italia entrava nella Grande Guerra: cosa accadde il 24 maggio

Il 24 maggio è il 144º giorno del calendario gregoriano (il 145º negli anni bisestili). Mancano 221 giorni alla fine dell’anno. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 24 maggio: santo del giorno e giornate mondiali

La Chiesa celebra Santa Maria Ausiliatrice.

Il 24 maggio è la Giornata europea dei parchi e dei giardini. L’Italia ricorda l’entrata in guerra nel 1915.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Tanti i nati il 24 maggio: dalla compianta giornalista Ilaria Alpi, al calciatore Eric Cantona, dall’attore napoletano Eduardo De Filippo al cantautore americano Bob Dylan, al politico e fratello del presidente dellas Repubblica, Piersanti Mattarella.

Accadde oggi, 22 maggio

1626 – Peter Minuit compra Manhattan

1738 – Viene fondata la Chiesa metodista

1810 – L’Argentina inizia la sua rivolta contro la Spagna

1822 – Battaglia di Pichincha: Simón Bolívar assicura l’indipendenza di Quito

1832 – Viene proclamato il Regno di Grecia durante una sessione della Convenzione di Londra

1844 – Viene inviato il primo messaggio telegrafico in Codice Morse: ‘What hath God wrought!‘

1883 – Il Ponte di Brooklyn viene aperto al traffico dopo 14 anni di costruzione

1895 – A Londra il commediografo omosessuale Oscar Wilde viene trovato colpevole di reati contro la morale e condannato alla reclusione

1915 – L’Italia entra in guerra a fianco di Francia, Gran Bretagna e Impero russo. Dal Forte Verena, sull’Altopiano di Asiago, parte un primo colpo di cannone verso le fortezze austriache situate sulla Piana di Vezzena: l’Italia inizia ufficialmente le operazioni militari nella prima guerra mondiale. Ai primi fanti del Regio Esercito che varcarono il confine nella medesima data è dedicata la prima strofa della Leggenda del Piave.La quercia del 1895 piantata il 24 maggio 1924 in Piazza XXIV Maggio a Milano in memoria dei caduti della prima guerra mondiale.

1923 – Si conclude la guerra civile irlandese con la vittoria dell’esercito nazionale irlandese

1928 – Il generale Umberto Nobile conquista il Polo Nord per la seconda volta con il dirigibile Italia

1943 – Olocausto: Josef Mengele diventa capo ufficiale medico del Campo di concentramento di Auschwitz

1956 – A Lugano, in Svizzera, si tiene il primo Eurovision Song Contest

2019 – Milioni di studenti in tutto il mondo scendono in piazza per il Secondo sciopero globale per il clima, promosso dai gruppi di Fridays for Future e dall’attivista svedese Greta Thunberg

2022 – Alla Robb Elementary School di Uvalde (Texas), si verifica una sparatoria di massa che provoca la morte di 21 persone, inclusi 19 bambini.

1976 – Washington: il Concorde entra in servizio

1993 – L’Eritrea ottiene l’indipendenza dall’Etiopia

2008 – Dopo 240 anni di monarchia, in Nepal viene proclamata la repubblica federale