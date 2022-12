Natale 2022, i film da vedere al cinema: titoli e trame

Per tutto il mese di dicembre e fino a gennaio sono numerosi i film a tema Natale da gustare al cinema. Ecco tutte le pellicole in programma.

Durante le festività natalizie scegliere di andare al cinema è un’occasione per grandi e piccini di riassaporare la magia della proiezione di un film su un grande schermo. La programmazione dei film nelle sale dei cinema italiani è sempre la più variegata. Quest’anno non è da meno. Dall’inizio di dicembre fino a metà gennaio sarà possibile innamorarsi, riflettere, ridere o commuoversi attraverso grandi storie e attori che si cimenteranno in personaggi multiformi e spesso profondi.

Per il Natale 2022 sono tornati al cinema Aldo, Giovanni e Giacomo e anche Steven Spielberg con la sua ultima fatica. Da Capodanno in poi sarà la volta di Virginia Raffaele e Fabio De Luigi, di Antonio Albanese e di tante altre pellicole internazionali che hanno ricevuto plausi nel recente Festival di Cannes.

AIUTO! È NATALE – Al cinema dal 1° dicembre 2022

Il nonno chiede aiuto ai suoi due nipoti per liberare Babbo Natale che è stato rapito. Per il nonno, i genitori dei bambini e questi ultimi inizia un’avventura, non senza qualche contrasto da risolvere. Il padre dei ragazzi, infatti, ha un carattere molto burbero. Non ama il Natale perché gli ricorda quando da bambino ha dovuto viverlo con un padre perennemente assente. Stavolta è diverso perché è lui il padre e, nonostante il passato, non si tirerà indietro. Per salvare Babbo Natale da un mostro cattivo, la famiglia dovrà risolvere otto indovinelli. Regia di Kristoph Tassin. Nel cast: Richard Dreyfuss, Valeria Bilello, Judd Nelson, Nathan Cooper, Lorenzo McGovern Zaini e Charlotte Gentile.

UNA NOTTE VIOLENTA E SILENZIOSA – Al cinema dal 1° dicembre 2022

Non un classico film natalizio, ma un thriller natalizio dark diretto da Tommy Wirkola. C’è una squadra di mercenari che fa irruzione in un comprensorio di famiglie benestanti durante la Vigilia di Natale. I presenti vengono posti in ostaggio. I mercenari, però, vengono sorpresi da Babbo Natale che è pronto ad affrontarli e a combattere dimostrando che Babbo Natale non è solo buono. Nel cast: David Harbour, John Leguizamo, Alex Hassell, Alexis Louder, Beverly D’Angelo, Cam Gigandet, Edi Patterson, Brendan Fletcher, Mike Dopud, John B. Lowe e Alexander Elliot.

CHIARA – Al cinema dal 7 dicembre 2022

Il film, diretto da Susanna Nicchiarelli, è ambientato nel 1211 ad Assisi quando una giovane donna di nome Chiara scappa di casa per raggiungere l’amico Francesco. Da qui in poi l’intera vita di Chiara prenderà una svolta. La giovane donna accetta di vivere in povertà in un monastero contro ogni aspettativa dei genitori e si opporrà alla clausura e al Papa. Una storia di scelte e di libertà di una donna divenuta santa. Nel cast: Margherita Mazzucco, Andrea Carpenzano, Carlotta Natoli, Paola Tiziana Cruciani, Flaminia Mancin, Valentino Campitelli, Paolo Briguglia, Giulia Testi, Luigi Vestuto e Luigi Lo Cascio.

IL RITORNO – Al cinema dal 15 dicembre 2022

Nel suo primo ruolo da protagonista, Emma Marrone veste i panni di Teresa, una donna che è uscita dal carcere dopo dieci anni di reclusione e cerca di riconquistarsi il mondo fuori. Teresa si trova a dover ricostruire il rapporto con il figlio e anche a lottare per un reinserimento nella società. Una storia sulle seconde possibilità della vita, ma anche sull’emarginazione e sulla solitudine. Regia di Stefano Chiantini. Nel cast: Emma Marrone, Fabrizio Rongione, Lorenzo Ciamei e Tihana Lazovich.

IL GATTO CON GLI STIVALI 2 – L’ULTIMO DESIDERIO – Al cinema dal 7 dicembre 2022

Il coraggioso micio deve affrontare un viaggio epico alla ricerca della Stella dei Desideri nella Foresta Nera per riappropriarsi delle vite perdute. Avendo una sola vita a disposizione, il Gatto sarà costretto a chiedere aiuto alla sua ex partner e nemesi: l’affascinante Kitty “Zampe di Velluto”. Nella loro impresa, il Gatto e Kitty saranno aiutati dal randagio Perro. Insieme, il nostro trio di eroi dovrà rimanere un passo avanti rispetto a Riccioli D’oro e alla Famiglia Criminale dei tre Orsi, composta da “Big” Jack Horner, e dal terrificante cacciatore di taglie, il Grande Lupo Cattivo. Diretto da Joel Crawford. Nel cast: Salma Hayek, Antonio Banderas, Florence Pugh, Olivia Colman, Samson Kayo, Harvey Guillen, John Mulaney, Wagner Moura e Anthony Mendez.

AVATAR 2 – LA VIA DELL’ACQUA – Al cinema dal 14 dicembre 2022

Ambientato diversi anni dopo gli eventi del primo Avatar, qui i due protagonisti Jake Sully e Neytiri sono ancora insieme e con i figli esplorano lo sconfinato mondo di Pandora mentre affrontano molte tensioni e diverbi legati al modo di educare i figli e anche ai tanti conflitti con l’umanità. Regia di James Cameron che ha già pianificato la saga di Avatar con altri quattro nuovi film. Nel cast: Sam Worthington, Zoe Saldana, Kate Winslet, Sigourney Weaver, Edie Falco, Jamie Flatters, Michelle Yeoh, Britain Dalton, Jack Champion, Bailey Bass, Stephen Lang, Joel David Moore, Trinity Jo-Li Bliss, Jemaine Clement, Matt Gerald, Cliff Curtis, Giovanni Ribisi, Oona Chaplin, CCH Pounder, Keston John, Brendan Cowell e Chloe Coleman.

IL GRANDE GIORNO – Al cinema dal 22 dicembre 2022

Aldo, Giovanni e Giacomo di nuovo in un film insieme diretti da Massimo Venier. Al centro del film la storia di una lunga amicizia, messa in discussione durante un matrimonio. In una grande villa sul lago di Como, ci sono i preparativi per le nozze di Elio e Caterina. Giovanni e Giacomo, i rispettivi padri dei ragazzi nonché grandi amici da una vita, non vedono l’ora. Per tale ragione, hanno puntato ad una grande festa per il matrimonio dei figli. Alla festa, però, si presenta Aldo in compagnia di Margherita, ex moglie di Giovanni, che finisce per abbattersi sulla celebrazione come un vero e proprio tornado con diverse gaffes e incidenti molto costosi. È così che viene a galla un malessere fino a quel momento nascosto, che rischia di mandare all’aria non solo l’amicizia storica tra Giacomo e Giovanni, ma lo stesso matrimonio. Nel cast: Aldo, Giovanni, Giacomo, Antonella Attili, Elena Lietti, Lucia Mascino, Margherita Mannino, Giovanni Anzaldo, Pietro Ragusa, Francesco Brandi, Dina Braschi, Andrea Bruschi, Davide Calgaro, Marouane Zotti, Noemi Apuzzo, Matilde Benedusi, Jerry Mastrodomenico, Eleonora Romandini, Roberto Citran e Francesco Renga.

THE FABELMANS – Al cinema dal 22 dicembre 2022

Steven Spielberg torna in sala con un film che è una storia semi-autobiografica, basata sull’infanzia e l’adolescenza del regista. Si ispira, infatti, al periodo che ha trascorso in Arizona. Il protagonista è Sammy Fabelman, un ragazzo cresciuto tra l’Arizona e la California tra gli anni 50 e 60, che grazie all’amore di sua madre per la musica e il cinema, si appassiona anche lui alla settima arte. Il giovane scopre uno sconvolgente segreto familiare e si rifugia nella magia del cinema. Nel cast: Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, Jeannie Berlin, Keeley Karsten, Robin Bartlett, Oakes Fegley, Julia Butters, Gabriel Bateman, Judd Hirsch, Nicolas Cantu, Sam Rechner, Chloe East, Isabelle Kusman e David Lynch.

WHITNEY – UNA VOCE DIVENTATA LEGGENDA – Al cinema dal 22 dicembre 2022

Diretto da Kasi Lemmons, il film è un omaggio alla vita e alla carriera di Whitney Houston, cantante americana scomparsa nel 2012 e icona pop dell’R&B, che con la sua musica e la sua straordinaria voce ha segnato diverse generazioni. Cantante, popstar, ma anche attrice di talento, che ha prestato interpretazione e voce al cult Guardia del corpo (1992). Un racconto, però, che non tralascia le ombre che si sono abbattute sulla vita della star e che l’hanno portata più volte a fare abuso di stupefacenti, farmaci e alcol. Nel cast: Naomi Ackie, Stanley Tucci, Tamara Tunie, Clarke Peters, Ashton Sanders, Nafessa Williams, Tanner Beard, Lance A. Williams, Daniel Washington, Bria Danielle Singleton e Kris Sidberry.

LE OTTO MONTAGNE – Al cinema dal 22 dicembre 2022

Diretto da Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch e tratto dall’omonimo libro di Paolo Cognetti, vincitore del Premio Strega nel 2017, il film narra la storia dell’amicizia tra Pietro e Bruno. Pietro è un ragazzo di città, che si reca in montagna solo per trascorrere le vacanze estive, mentre Bruno è un pastore e in mezzo ai monti ci vive tutto l’anno. I due si conoscono fin da bambini, quando passavano le giornate in mezzo alle montagne per lunghe passeggiate, stringendo una forte amicizia. Vent’anni dopo, Pietro, ormai uomo, torna in alta quota per ritrovare sé stesso e fare pace con il suo passato. Nel cast: Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Filippo Timi, Elena Lietti ed Elisabetta Mazzullo.

TRE DI TROPPO – Al cinema dal 1° gennaio 2023

Marco e Giulia sono una coppia passionale, in forma, alla moda e felicemente senza figli. Il destino ha in serbo per la coppia altri piani: senza alcun motivo, una mattina i due si svegliano con la casa invasa da tre bambini di 10, 9 e 6 anni. Essere la mamma e il papà di tre figli sconvolgerà enormemente le loro esistenze e ogni loro certezza, portata avanti fino ad allora, si sgretolerà in mille pezzi. Oltre ad interpretare Marco, Fabio De Luigi firma la regia. Nel cast: Virginia Raffaele, Barbara Chichiarelli, Renato Marchetti, Fabio Balsamo, Marina Rocco, Beatrice Arnera, Valerio Marzi, Greta Santi e Francesco Quezada.

I MIGLIORI GIORNI – Al cinema dal 1° gennaio 2023

Un film corale diviso in quattro episodi in ognuno dei quali ricorre una festività. I registi Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo hanno voluto indagare su come l’animo umano affronti queste feste. La Vigilia di Natale, il Capodanno, il giorno di San Valentino e la Festa delle Donne sono le festività scelte e durante le quali i protagonisti degli episodi dovranno affrontare situazioni realistiche. Nel cast: Edoardo Leo, Massimiliano Bruno, Anna Foglietta, Max Tortora, Paolo Calabresi, Luca Argentero, Valentina Lodovini, Greta Scarano, Claudia Gerini, Stefano Fresi, Marco Bonini, Maria Chiara Centorami, Ludovica Martino, Liliana Fiorelli, Pietro De Silva, Jonis Bascir, Laline Cafaro, Giorgia Salari, Giuseppe Ragone, Tiberio Timperi, Malvina Ruggiano, Mariachiara Dimitri e Daniele Locci.

EO – Al cinema dal 22 dicembre 2022

Per la regia di Jerzy Skolimowski, EO è un asino di un circo polacco che viene confiscato insieme ad altri animali per il fallimento dell’attività. Liberato, comincerà un lungo viaggio attraverso l’Europa, fino all’Italia. Rilegge il classico Au hazard Balthazar in chiave contemporanea. A Cannes ha ricevuto il Premio della Giuria ex aequo con Le otto montagne. Nel cast: Lorenzo Zurzolo, Mateusz Kosciukiewicz, Isabelle Huppert, Sandra Drzymalska e Tomasz Organek.

MASQUERADE – Al cinema dal 21 dicembre 2022

Adrien è un ex ballerino che a causa di un incidente ha abbandonato la danza ed è diventato un gigolò. Vive nel lusso della Costa Azzurra pagato da donne più mature e ricche e ha una relazione con Martha Duval, ex diva del cinema. Conosce Margot, escort a sua volta, di cui si innamora e con l’amica Giulia pensano ad un piano per fregare il ricco immobiliarista Simon Laurenti. Non tutti i piani hanno un esito positivo. Diretto da Nicolas Bedos. Nel cast: Pierre Niney, Marine Vacth, Isabelle Adjani, James Wilby, François Cluzet, Laura Morante, Emmanuelle Devos, Charles Berling, Christiane Millet, Nicolas Briançon, Yann Lerat e Philippe Uchan.

ERNEST E CELESTINE – Al cinema dal 22 dicembre 2022

Il topolino Celestine e l’orso Ernest sono diretti verso Gibberitia, paese natale di Ernest. L’orso vuole riparare il suo violino e solo a Gibberitia è possibile sistemare il suo prezioso e raro strumento. Dopo una serie di peripezie, però, i due amici scoprono che nel paese la musica è stata bandita. Regia di: Jean-Christophe Roger, Julien Chheng. Nel cast: Claudio Bisio, Alba Rohrwacher, Lambert Wilson, Pauline Brunner, Paolo Marchese, Stefanella Marrama, Emanuela Ionica, Luigi Ferraro e Roberto Stocchi.

LIVING – Al cinema dal 23 dicembre 2022

Remake di un classico di Akira Kurosawa. Londra, 1950. Dopo la morte della moglie, Mr. Williams si chiude nel lutto e sembra destinato a un declino di depressione e solitudine finché incontra una giovane collega che gli farà riscoprire una via alternativa al grigiore. Regia di: Oliver Hermanus. Nel cast: Bill Nighy, Aimee Lou Wood, Alex Sharp, Tom Burke, Adrian Rawlins, Oliver Chris, Michael Cochrane, Zoe Boyle, Lia Williams, Richard Cunningham, Patsy Ferran, John MacKay, Robert Burton Hubele, Anant Varman e Jessica Flood.

FAIRYTALE – Al cinema dal 22 dicembre 2022

Aleksander Sokurov rianima Stalin, Hitler, Mussolini e Churchill. Tra bianco e nero e qualche pennellata di colore negli sfondi, i quattro si trovano in Purgatorio in attesa di sapere il proprio destino. Nel cast: Igor Gromov, Vakhtang Kuchava, Lothar Deeg, Tim Ettelt, Fabio Mastrangelo, Alexander Sagabashi, Michael Gibson e Pascal Slivansky.

UN VIZIO DI FAMIGLIA – Al cinema dal 4 gennaio 2023

In una lussuosa villa in riva al mare, una giovane donna di modeste condizioni si ritrova in una famiglia ultraricca composta da: un padre sconosciuto, la sua stravagante moglie, la loro figlia ambiziosa, a sua volta madre di un’adolescente ribelle, e la loro inquietante cameriera. In famiglia qualcuno mente. Tra sospetti e bugie, il mistero cresce e il male si diffonde. Diretto da: Sébastien Marnier. Nel cast: Laure Calamy, Suzanne Clément, Doria Tillier, Jacques Weber, Dominique Blanc, Naidra Ayadi, Clotilde Mollet, Céleste Brunnquell e Véronique Ruggia Saura.

GRAZIE RAGAZZI – Al cinema dal 12 gennaio 2023

Antonio è un attore spesso disoccupato. Decide di accettare un lavoro offertogli da un amico e collega che consiste nell’insegnare recitazione in un laboratorio teatrale in carcere. Se in un primo tempo Antonio è contrariato e diffidente, in seguito riesce a notare il talento di alcuni. È così che vuole mettere in scena “Aspettando Godot” di Samuel Beckett. Con la regia di Riccardo Milani. Nel cast: Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni, Giacomo Ferrara, Giorgio Montanini, Andrea Lattanzi, Nicola Rignanese e Fabrizio Bentivoglio.