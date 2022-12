Natale, a Santa Croce Camerina è solidale: spesa e panettoni per bisognosi

Trentuno spese di generi alimentari e 41 panettoni sono stati distribuiti in questi giorni alle famiglie meno abbienti

Un Natale per tutti, anche e soprattutto per tutte quelle famiglie che stanno attraversando un periodo difficile. E’ il senso dell’iniziativa ‘Natale solidale 2022’, che nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale di Santa Croce Camerina (Ragusa) e supermercati Conad Sallemi. Trentuno spese di generi alimentari e 41 panettoni sono stati distribuiti in questi giorni alle famiglie meno abbienti.

Il sindaco Dimartino: “Piccolo ma doveroso gesto di solidarietà”

“Un piccolo ma doveroso gesto di solidarietà nei confronti di chi sta passando un momento complicato in questi giorni di festa – dice il sindaco Peppe Dimartino –. Tutti devono chiaramente avere questa possibilità e così dagli elenchi dei servizi sociali gli uffici hanno individuato questi nuclei familiari che sono i destinatari dell’iniziativa”. “E’ solo l’inizio di ciò che prevede la sinergia tra le imprese private e le associazioni presenti nel territorio e la Pubblica amministrazione, con l’augurio che si possano realizzare altre iniziative che prevedano tale collaborazione in favore di tutta la cittadinanza”, conclude.