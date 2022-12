Natale, il regalo solidale vale doppio: online proposte onlus e associazioni

Organizzazioni che operano in situazioni o in luoghi estremamente difficili e dove le necessità sono tante e pochi euro fanno la differenza

Un regalo di Natale che vale doppio: il dono solidale. Per stupire amici e familiari con un pensiero che ha l’effetto pratico di sostenere associazioni o organizzazioni che si dedicano alla ricerca medica, ai bambini in difficoltà, ai detenuti, a chiunque abbia bisogno di aiuto. Dalle organizzazioni più note, come Save the Children o Emergency o Airc, a quelle magari meno note ma che comunque operano in situazioni o in luoghi estremamente difficili e dove le necessità sono tante e anche pochi euro fanno la differenza.

Tanti doni per tutte le tasche

Candele, tazze decorate a tema, sciarpe, guanti, per non parlare di doni di tipo alimentare dalla cioccolata a panettoni o pandori e la maggior parte dei prodotti sono artigianali: tanti doni piccoli o grandi, per tutte le tasche che oltre a far sorridere o sorprendere chi lo riceve fa bene al cuore di tutti. Sono regali che non sono affatto difficili da trovare e non c’è neanche necessità di correre da un negozio all’altro, dato che si tratta di un ‘mercatino’ digitale promosso dal portale ‘Italia non profit’, all’interno del quale è possibile cercare il dono perfetto scegliendo tra le tantissime idee solidali proposte da più di 100 enti in Italia