Trentacinque anni fa veniva ucciso l’agente Natale Mondo: la commemorazione

L'agente fu ucciso nel quartiere Arenella davanti al negozio della moglie nel 1988

Era il 14 gennaio del 1988 quando dei killer spietati aspettarono Natale Mondo nella borgata marinara dell’Arenella di Palermo, davanti al negozio di giocattoli “Il mondo dei balocchi“, e lo uccisero trucidandolo di colpi. Stamani, a 35 anni da quell’efferato delitto, l’agente di polizia, ferito a morte per mano mafiosa, è stato ricordato a Palermo, con una cerimonia solenne che si è svolta alla presenza di autorità civili e militari.

Il Questore della Provincia di Palermo, Leopoldo Laricchia ha deposto una corona di alloro davanti alla lapide che ricorda il poliziotto con un’incisione posta nell’atrio della Squadra mobile.

Natale Mondo, palermitano di nascita, da poliziotto, dopo una breve esperienza in alcune città italiane, era tornato a Palermo dove aveva prestato servizio presso la Squadra Mobile dal 2 dicembre 1982 al 9 ottobre 1985. Si era occupato prevalentemente di indagini sulle cosche mafiose attive nel capoluogo, apportando un prezioso contributo alle indagini su “Cosa Nostra”, in un periodo in cui affrontare sul campo la criminalità organizzata, specialmente per i poliziotti che erano originari del capoluogo, significava esporsi pericolosamente a terribili vendette. Per l’estremo sacrificio della propria vita, stroncata da un proditorio agguato criminale, Natale Mondo il 10 novembre 1999 è stato insignito della “Medaglia d’oro al valor civile alla memoria”.