La mamma e il neonato morto del Pertini: “Poteva succedere a me”

“Ho partorito il mio unico figlio in un ospedale pubblico di Palermo. È nato pretermine, il 4 gennaio, praticamente un mese e mezzo prima del previsto. Pesava poco più di 2 kg (era praticamente un polletto).

Io sono stata costretta a letto, in interdizione, da ottobre dell’anno prima, per poi essere ricoverata in ospedale all’inizio di dicembre.

Sono stati giorni terribili, durante i quali tra flebo e iniezioni varie mi sentivo ripetere che dovevo resistere…perché ogni giorno in più dentro la mia pancia dava maggiori chances di sopravvivenza a quell’esserino che sembrava avere fretta di venire al mondo.

Ero praticamente un contenitore, trattata come tale. Il 4 gennaio, quando alla fine F. ha deciso di venire al mondo, io ero stremata ma felice all’idea di tornare (finalmente!) a casa con il mio bambino.

Purtroppo però le condizioni di mio figlio non lo consentivano.

Aveva bisogno della terapia intensiva e io dovevo stare con lui.

Dovevo allattarlo. Dovevo fare cose per le quali non ero preparata e sulle quali nessuno mi diceva niente.

Dopo le prime 24h trascorse in terapia intensiva me l’hanno portato in camera…io e lui. Soli. Io, sfinita dopo settimane trascorse in ospedale, senza forze, con tutte le vene delle braccia rotte per le flebo.

Lui dentro una culletta, attaccato a fili e tubicini di ogni genere, con sensori che ogni tanto suonavano perché i battiti cardiaci impazzivano. Con la fototerapia per l’ittero (“devi controllare che non si tolga gli occhialetti altrimenti si danneggiano gli occhi”)

Soli! Ho pensato a quelle giornate e a quelle nottate terribili quando ho letto della tragedia accaduta al Pertini di Roma.

Ho rivissuto quel senso di solitudine e di paura. Mi sono rivista in piedi ad allattare, camminando avanti e indietro proprio per paura di addormentarmi mentre lo facevo.

Perché succede! Perché siamo umani!

Perché solo chi ci è passata può capire la stanchezza, lo smarrimento, l’ansia.

E mi è venuta tanta rabbia per il modo in cui una tragedia come quella accaduta a Roma è raccontata, colpevolizzando la madre.

Tutti i giornali titolano una cosa che più o meno dice “bambino morto perché la madre si è addormentata mentre lo allattava”. Condannando quella donna con un sottinteso che insinua…incuria? Superficialità?

Quella donna ha partorito dopo 17 ore di travaglio! Qualcuno doveva rendersi conto dello stato in cui si trovava.

E invece…non una parola su quale fosse la sua condizione. Non un accenno di empatia, di comprensione per la devastazione che la sta investendo in queste ore.

Non una parola sullo stato della sanità, smantellata pezzo dopo pezzo, che non ha persone e risorse per poter garantire assistenza e “cura” in un momento così delicato.

È morto un bambino. È morto per incuria, ma non certo da parte di sua madre“.